DAX® - Außenstab als Signalgeber

Die verkürzte Vor-Osterwoche bescherte dem DAX® trotz der diesmal leicht negativen Performance am Gründonnerstag (-0,5 %) wie so oft eine positive Bilanz. Der Index stieg innerhalb der vier Handelstage um 4,1 %. Der Wochenschlusskurs lag mit 21.206 Punkten innerhalb der Hoch-Tief-Range der Woche zuvor, so dass sich hier ein Innenstab gebildet hat. Das ist zum einen ein Indiz für die fortschreitende Stabilisierung nach dem „Zoll-Crash“ und dient zum anderen als Orientierung für die neue Woche. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 21.300 Punkten würde den Weg in Richtung der nächsten, hier zuletzt beschriebenen Widerstandszonen öffnen. Positiv ist in diesem Zusammenhang, dass der trendfolgende MACD auf Tagesbasis kurz vor einem neuen Einstiegssignal steht und die Nach-Osterwoche seit 1988 in 65 % der Fälle positiv ausfiel. Im Schnitt konnte der DAX® hier ein weit überdurchschnittliches Plus von fast 0,8 % erzielen. Heute Morgen droht nach dem schwachen Wochenauftakt in den USA aber erst mal eine schwächere Eröffnung. Wobei die Abschläge nicht so dramatisch ausfallen dürften wie gestern Abend zu befürchten war, als die DAX®-Indikation zeitweise bei 20.700 Punkten lag.

DAX® (Weekly)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

