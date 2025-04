IRW-News: ACCESS Newswire: Picktan Capital liebäugelt mit einem Börsengang an der LSE

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Picktan Capital liebäugelt mit einem Börsengang an der LSE

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 22. April 2025 / Picktan Capital, die in London ansässige Vermögensverwaltungsfirma, die ein Kundenvermögen von über 7 Mrd. $ weltweit verwaltet, hat bestätigt, dass sie aktiv Gespräche mit mehreren großen Investmentbanken in London führt, um die Möglichkeit einer Börsennotierung an der London Stock Exchange (LSE) im Jahr 2026 zu sondieren.

Die Firma, die für ihren disziplinierten Investmentansatz und ihre maßgeschneiderten Vermögensverwaltungslösungen bekannt ist, hat ihr Board of Directors und ihre Aktionäre formell darüber informiert, dass sie einen möglichen Börsengang in Betracht zieht. Derzeit läuft ein strategischer Sondierungsprozess, um den zielführendsten Weg an die öffentlichen Märkte zu evaluieren. Auf einer vor kurzem abgehaltenen Aktionärsversammlung wurde der Vorschlag, den Börsengang voranzutreiben, einstimmig angenommen. Dies zeigt, dass die Firma für ihre Ausrichtung, ihren Führungsstil und auch im Hinblick auf die zukünftigen Wachstumsperspektiven Vertrauen auf breiter Basis genießt.

Picktan Capital wurde mit dem Ziel gegründet, vermögende Privatpersonen, Family Offices und Institutionen mit maßgeschneiderten Anlagestrategien zu unterstützen und ist in den letzten zehn Jahren kontinuierlich gewachsen. Die Firma betreut heute über 9.000 Kunden im Vereinigten Königreich, Europa, Asien und im Nahen Osten und kann dabei auf ein Team aus erfahrenen Anlageexperten und eine starke Infrastruktur bauen, die auf Risikomanagement und langfristige Wertschöpfung ausgerichtet ist.

Ein Börsengang wäre ein epochaler Meilenstein, da er der Firma einerseits Zugang zu zusätzlichem Wachstumskapital verschaffen und andererseits ihre Präsenz an den globalen Märkten stärken würde. Dieser Schritt würde auch die laufenden Initiativen unterstützen, die darauf abzielen, das Produktangebot zu erweitern, in Technologieplattformen der nächsten Generation zu investieren und die Mitarbeiterrekrutierung in wichtigen Betriebs- und Beratungsbereichen zu forcieren.

Es wurde noch keine endgültige Entscheidung gefällt; wir prüfen aber alle verfügbaren Optionen für eine Börsennotierung, so Jacob Baker, CFO von Picktan Capital. Ein Börsengang wäre ein entscheidender Schritt für unser Unternehmen. Er würde uns einen breiteren Zugang zu den Kapitalmärkten sichern, eine effizientere Skalierung ermöglichen und unserer weltweit wachsenden Klientel mehr Transparenz und Vertrauen bieten.

Das Unternehmen hat Berichten zufolge großes Interesse bei renommierten Investmentbanken mit Sitz in London geweckt, wobei sich mehrere Firmen aktiv um die Führungsrolle im Rahmen eines Börsengangs bemühen. Sollte ein solcher bestätigt werden, könnte er zu den bedeutendsten Börsengängen im Finanzdienstleistungsbereich im Jahr 2026 zählen - ein Zeichen für das wachsende Interesse der Anleger an profitablen, unabhängig geführten Unternehmen, die im Bereich der privaten Vermögensverwaltung und des Asset Managements tätig sind.

In Vorbereitung auf ein mögliches Listing hat Picktan Capital eigens ein internes Team zusammengestellt, das den Börsengang leiten wird und dabei von externen Rechts-, Regulierungs- und Finanzberatern unterstützt werden soll. Das Unternehmen prüft außerdem die Möglichkeit von Änderungen in der Unternehmensführung sowie operative Anpassungen, die erforderlich sein werden, um die Standards des öffentlichen Marktes zu erfüllen. Dazu zählen unter anderem auch optimierte Offenlegungsprotokolle und eine Neustrukturierung des Boards.

Weitere Ankündigungen sollen zeitnah erfolgen, je nachdem, wie sich die internen Bewertungen und die Marktlage entwickeln. Die Aktionäre werden während des gesamten Prozesses auf dem Laufenden gehalten, wobei Transparenz und strategische Ausrichtung auch weiterhin im Mittelpunkt aller Entscheidungen stehen werden.

Über Picktan Capital

Picktan Capital wurde in London gegründet und ist eine international tätige Vermögensverwaltungsfirma, die über 9.000 Kunden in Europa, Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten betreut. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Leistungen im Bereich Anlagemanagement, Finanzplanung und strategische Beratung für vermögende Privatpersonen, Family Offices und Institutionen mit einem verwalteten Vermögen von über 7 Milliarden $.

Mediensprecherin:

Sophie Hayworth

Media and PR Manager

Picktan Capital Limited

E-Mail: media@picktancapital.com

Telefon: +44 (0)203 773 8881

Anschrift: 1 Canada Square, London, E14 5AX, United Kingdom.

QUELLE: Picktan Capital

