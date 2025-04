Original-Research: Advanced Blockchain AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Advanced Blockchain AG - von GBC AG 22.04.2025 / 16:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Advanced Blockchain AG Unternehmen: Advanced Blockchain AG ISIN: DE000A0M93V6 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 5,58 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Advanced Blockchain AG im strategischen Neustart Mit der Berufung des neuen Vorstands im August 2024 hat das Unternehmen einen konsequenten Neuanfang vollzogen, der sich nicht nur durch umfassende Aufarbeitung vergangener Schwächen, sondern vor allem durch eine klare strategische Neuausrichtung auszeichnet. Der aktuelle Kurs des Managements sendet eine klare Botschaft: Es legt den Grundstein für nachhaltiges und transparentes Wachstum. Der neue Vorstand setzt gezielt auf Transparenz, Governance und Risikokontrolle, Prinzipien, die in der Vergangenheit vernachlässigt wurden und das Vertrauen vieler Investoren geschwächt hatten. Mittlerweile wurden über 16.000 On-Chain-Transaktionen verifiziert, mehr als 5.000 Dokumente analysiert und mehr als 100 Wallets forensisch überprüft. Die juristische Aufarbeitung ist eingeleitet und bereits in weiten Teilen abgeschlossen. Finanziell ist Advanced Blockchain solide aufgestellt. Die Gesellschaft verfügt aktuell über mehr als eine Million Euro an Liquidität, Tendenz steigend, und strebt bis Jahresende eine Reserve von rund drei Millionen an. Gleichzeitig übersteigen die Beteiligungswerte die Verbindlichkeiten deutlich. Nach dem Kursrückgang bei einigen Assets, insbesondere PEAQ, wird das Portfolio derzeit mit etwa 20 Mio. EUR bewertet. Das Management agiert dabei bewusst selektiv: Tokenverkäufe erfolgen nur bei fairen Konditionen, um langfristige Wertschöpfung nicht zu gefährden. Das Unternehmen verfolgt eine Strategie der Liquiditätserhaltung ("liquidity preservation") und monetarisiert nur, wenn Marktbedingungen als angemessen bewertet werden. Weiterhin soll das Portfolio künftig breiter diversifiziert und robuster aufgestellt werden, ohne jedoch bestehende Projekte vorschnell zu veräußern. Die strategische Neuausrichtung konzentriert sich auf die Diversifizierung und Verstetigung der Einnahmen. Im Zentrum steht der Aufbau wiederkehrender Erlöse durch Staking, DeFi-Aktivitäten und Software-Produkte. Eine wichtige Initiative ist die geplante Weiterentwicklung von ABX Analytics, einer datengestützten Softwareplattform, die künftig Lizenzeinnahmen und zusätzliche Beratungserlöse durch ihre Analyseergebnisse erzielen soll. Dabei betont das Management, dass Software lediglich eine ergänzende Einnahmequelle darstellt. Advanced Blockchain bleibt im Kern ein Venture-Capital-Investor mit Fokus auf Inkubation und langfristigen Beteiligungen. Zusätzlich testet das Unternehmen derzeit algorithmisches Trading mit externen Partnern. Ein erstes Pilotprojekt ist für 2025 geplant, mit dem Ziel, ab 2026 ein skalierbares Modell zu etablieren. Darüber hinaus wird intensiv geprüft, ein bitcoinbasiertes Finanzprodukt zu entwickeln ergänzt durch eigene Analytik zu Bitcoin und Altcoins. Auch wenn weiterhin bestimmte Herausforderungen bestehen, etwa der deutliche Wertverlust einzelner Investitionen wie Composable und die begrenzte Liquidität der Aktien, deuten die Gesamtaussichten auf eine substanzielle Neubewertung hin. Das Management agiert nachvollziehbar, glaubwürdig und mit klarem Fokus. Die Beteiligungen wurden kritisch gesichtet, unnütze Strukturen aufgelöst, interne Prozesse neu aufgebaut und erste neue Wachstumsimpulse erfolgreich gestartet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau eines professionellen, investorenfreundlichen Reportings. Das Management verfolgt das Ziel, mittelfristig eine vollständige und transparente Übersicht über alle Assets zu schaffen, inklusive Bewertungen, Bewertungsmethoden und externer Prüfberichte. Aus unserer Sicht liegt in der Advanced Blockchain AG eine attraktive Einstiegsmöglichkeit vor. Der aktuelle Kurs von rund 3,13 EUR spiegelt weder die fundamentale Stabilität noch das mittel- bis langfristige Wachstumspotenzial wider. Mit konsequenter Umsetzung der angekündigten Initiativen - insbesondere im Bereich Software, Staking und strategischer Portfoliooptimierung - sehen wir realistische Chancen auf eine signifikante Neubewertung. Trotz zwischenzeitlicher Marktverwerfungen sieht das Management gute Chancen, dass die temporären Wertverluste in einzelnen Positionen mittelfristig wieder aufgeholt werden können. Darüber hinaus haben wir basierend auf den jüngsten Aussagen des Managements zur aktuellen Portfolioentwicklung eine ergänzende Neubewertung vorgenommen. Bei einer realistischen Annahme eines Portfoliowerts von rund 22 Mio. EUR und unter Abzug von etwa 1,35 Mio. EUR an Holding-Kosten ergibt sich ein bereinigter Nettovermögenswert (NAV) von 20,65 Mio. EUR. Bezogen auf die rund 3,7 Mio. ausstehenden Aktien entspricht dies einem inneren Wert von etwa 5,58 EUR je Aktie. Auch dieser konservativ kalkulierte Wert liegt deutlich über dem aktuellen Börsenkurs und unterstreicht das bestehende Potenzial für eine Neubewertung. 