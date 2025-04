Bewilligung von Fördermitteln vom GHIT Fund für die Entwicklung eines superempfindlichen Urintests für Tuberkulose

H.U. Group Holdings, Inc. und ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Fujirebio Holdings, Inc. haben heute bekannt gegeben, dass der Global Health Innovative Technology (GHIT) Fund der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Fujirebio, Fluxus, Inc. (Sitz: Sunnyvale, Kalifornien), eine zweijährige Förderzusage in Höhe von rund 4,5 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines ultrasensitiven Point-of-Care-Urintests (POC) zur Diagnose von Tuberkulose (TB) bewilligt hat. Bei dem Test wird die neuartige Einzelmolekül-Zähltechnologie von Fluxus zum Einsatz kommen, die sowohl bei pulmonaler als auch bei extrapulmonaler Tuberkulose und bei allen Patientengruppen eingesetzt werden kann.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO)*1 sterben jedes Jahr bis zu zwei Millionen Menschen an TB. Damit gehört TB zu den häufigsten Ursachen für Todesfälle durch Infektionskrankheiten weltweit. Normalerweise werden Diagnosetests anhand von Sputum durchgeführt, wobei es sich allerdings um eine schwer zu entnehmende Probe handelt, was die Anzahl der TB-Typen und der Patienten, die getestet werden können, stark einschränkt. Daher wird dringend ein sensitiver, genauer und zugänglicher Test ohne Sputum benötigt, um weltweit Fälle von TB einzudämmen.

Der neue POC-Test wird Lipoarabinomannan (LAM) messen, einen TB-Biomarker im Urin. Fluxus hat bereits einen ultrasensitiven LAM-Assay auf seiner Tischanalysegerät-Plattform*2 als Prototyp entwickelt. Die GHIT-Förderung wird die Entwicklung bis zur Markteinführung des POC-Geräts sowie die Anpassung des LAM-Tests an das POC-Testformat finanzieren. Die Arbeit wird von Fluxus in Kooperation mit Rapid Research in Diagnostics Development (R2D2) für das TB Network, vertreten durch das Universitätsklinikum Heidelberg, sowie der Stanford University und Health Care durchgeführt.

Durch diese Förderung kann Fujirebio weiter einen Beitrag leisten, um globale Gesundheitsbedürfnisse zu erfüllen und entscheidende Verbesserungen beim Zugang zur Gesundheitsversorgung zu schaffen.

*1 WHO. Global Tuberculosis Report 2023, veröffentlicht am 7. November 2023

*2 https://academic.oup.com/ofid/article/12/Supplement_1/ofae631.974/7987127#google_vignette

Über den Global Health Innovative Technology (GHIT) Fund

Der GHIT Fund ist ein in Japan angesiedelter, internationaler öffentlich-privater Partnerschaftsfonds (Public-Private Partnership, PPP), der von der japanischen Regierung, verschiedenen Pharmaunternehmen, der Gates Foundation, Wellcome und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme, UNDP) gegründet wurde. Der GHIT Fund investiert in ein Forschungs- und Entwicklungsportfolio von Entwicklungspartnerschaften und verwaltet dieses, um vernachlässigte Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose und vernachlässigte Tropenkrankheiten zu bekämpfen, die die gefährdeten und unterversorgten Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt treffen. Gemeinsam mit globalen Partnern mobilisiert der GHIT Fund die japanische Industrie, akademische Einrichtungen und Forschungsinstitute, um neue Medikamente, Impfstoffe und Diagnosemethoden für Malaria, Tuberkulose und vernachlässigte Tropenkrankheiten zu entwickeln.

https://www.ghitfund.org/en

