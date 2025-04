Dax fester erwartet - Konjunktur im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge deutlich höher starten.

Am Dienstag war der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent auf 21.293,53 Punkte vorgerückt. Nach starken Firmenbilanzen nutzen die US-Anleger die jüngsten Kursrückgänge zum Einstieg. Für Entspannung sorgte, dass US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben trotz seiner jüngsten Kritik an Jerome Powell nicht vorhat, den Chef der US-Notenbank zu feuern. Sorgen über die Unabhängigkeit der Fed hatten die Börsen zuvor belastet. Zudem konzentrierten sich Anleger auf vorsichtige Entspannungssignale im Handelsstreit. Am Abend wird die Fed ihren Konjunkturbericht (Beige Book) vorlegen.

Der Zollkrieg könnte allerdings die Stimmung in den Chefetagen der europäischen Wirtschaft im April gedrückt haben. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - dürfte Ökonomen zufolge um 0,6 Punkte auf 50,3 Zähler fallen.

Bei den Unternehmen legte SAP für das erste Quartal einen Gewinnanstieg vor. Außerdem blicken Anleger auf die Quartalszahlen des Analog-Chip-Spezialisten Texas Instruments, des Telekommunikationskonzerns AT&T und des Flugzeugbauers Boeing.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 21.293,53

EuroStoxx50 4.961,45

EuroStoxx50-Future 4.904,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 39.186,98 +2,7%

Nasdaq

S&P 500 5.287,76 +2,5%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 34.876,88 +1,9%

Shanghai 3.301,01 +0,0%

Hang Seng 22.082,12 +2,4%

(Bericht von Anika Ross, Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)