EQS-Media / 23.04.2025 / 14:38 CET/CEST



Elmos Semiconductor SE auf der Sensor+Test 2025 in Nürnberg

Innovative IC-Lösungen für Automobil- und Industrieapplikationen

Leverkusen, 23. April 2025: Elmos präsentiert vom 6. bis 8. Mai 2025 auf der Sensor+Test in Nürnberg (Halle 1, Stand 207) smarte IC-Lösungen für zukunftsweisende Anwendungen in der Automobil- und Industrieelektronik. Im Mittelpunkt stehen intelligente Chips für die Ultraschall-Distanzmessung, Druck- und Kraftsensorik.

Mit ihren innovativen Analog Mixed Signal ICs unterstützt Elmos globale Megatrends – vom autonomen Fahren über Elektromobilität bis hin zu software-definierten Fahrzeugen. Die Produkte machen Fahrzeuge sicherer, effizienter und komfortabler und eröffnen gleichzeitig neue Möglichkeiten in industriellen Anwendungen.

Ultraschall für präzise Distanzmessungen

Elmos demonstriert fortschrittliche Ultraschall-ICs, die eine hoch-präzise und zuverlässige Objekterkennung und Distanzmessung ermöglichen – unabhängig von äußeren Faktoren wie Lichtverhältnissen, Material- oder Bodenbeschaffenheit. Für industrielle Zwecke ermöglichen Elmos Ultraschall-ICs beispielsweise bei Smart Metering Anwendungen präzise Durchflussmessungen und erhöhen damit die Maschineneffizienz.

Drucksensorik für mehr Sicherheit

Für neuartige Automobilanwendungen wie Brake-by-Wire-Systeme bietet Elmos maßgeschneiderte Druck/Kraft-Sensor-ICs, die eine noch präzisere Kontrolle und eine schnellere Reaktionszeit beim Bremsen ermöglichen. Dies führt zu einer verbesserten Fahrsicherheit und einer besseren Anpassung des Bremsverhaltens im Vergleich zu herkömmlichen Systemen und damit zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr. In industriellen Anwendungen steigern diese Halbleiterlösungen die Effizienz und Sicherheit, beispielsweise bei Drucksensoren für Hydraulik- und Pneumatiksysteme, bei der Füllstandsmessung in Tanks sowie bei der Druckmessung in Wärmepumpen und Waschmaschinen.

Motor Control für Elektromobilität

Mit innovativen Lösungen für die Elektromobilität und die moderne Motorsteuerung präsentiert Elmos Produkte, die auf die steigende Nachfrage nach effizienten und sicheren Systemen für den Automobilsektor reagieren. Elmos Motor Control-ICs stellen durch die automatische Steuerung der Ladeklappen einen sicheren und komfortablen Ladevorgang bei E-Fahrzeugen sicher.

Vielfältige Einsatzbereiche – von Automotive bis Medizintechnik

Die Sensor-ICs von Elmos kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz:

Automotive: Hoch- und Niederdruckmessungen, Bremsdrucküberwachung in hydraulischen und elektrischen Bremssystemen, Druck- und Temperaturmessung in Batterie- und Klimasystemen

Industrie: Drucksensoren für Hydraulik und Pneumatik, Füllstandsmessung in Tanks, Druckmessung in Wärmepumpen und Waschmaschinen

Medizin: Blutdruckmessgeräte, Beatmungsgeräte und Dialysesysteme

Consumer: Drehmomentschraubendreher, barometrische Drucksensoren in Drohnen und Wetterstationen

Weitere Informationen über Elmos Produkte werden zusätzlich in einem virtuellen Showroom präsentiert:

Virtual Booth - Elmos Semiconductor SE

Fachartikel zu Elmos Sensor-ICs:

Präzise Sensorik für Automotive- und Industrieanwendungen mit Sensor-ICs von Elmos

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Elmos Semiconductor SE

Schlagwort(e): Unternehmen

23.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2122604 23.04.2025 CET/CEST