IRW-News: Pioneer AI Foundry Inc.: Pioneer AI Foundry meldet Beta-Launch von Kora, einem nicht-kustodialen KI-Agenten für die Automatisierung des Kryptohandels

Vancouver, BC - 24. April 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (CBOE CA:JPEG) (Pioneer oder das Unternehmen), ein Agentic AI Venture Builder der nächsten Generation, gibt den privaten Beta-Launch von Kora, einem nicht-kustodialen, autonomen KI-Agenten, der für die 24/7 Krypto-Handelsautomatisierung auf der Solana Blockchain entwickelt wurde, bekannt.

Kora wurde entwickelt, um selbstverwaltete Krypto-Investoren zu befähigen, indem Sentiment-Analysen, technische Signale, Risikomanagement und Ausführungslogik in einem intelligenten, ständig aktiven KI-Agenten kombiniert werden.

Die private Beta-Plattform startet mit einer nicht-kustodialen Sicherheitsarchitektur, wodurch sichergestellt wird, dass Nutzer die volle Kontrolle über ihre Assets in zwei primären Modi behalten:

- Kora Autopilot: Ein vollständig autonomer KI-Handelsagent, der auf optimierten Strategien basiert und Handelsgeschäfte mit den am meisten dem Trend entsprechenden Token auf Solana identifiziert und ausführt.

- Kora Co-Pilot: Eine Konversationsschnittstelle, die es Nutzern ermöglicht, mithilfe natürlicher Sprache individuelle Strategien zu entwerfen und auszuführen - unterstützt durch die Echtzeit-Dateninterpretation eines KI-Agenten.

Hauptmerkmale von Kora:

- Autonomer Handel: Kora überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt Trades ohne manuelle Eingabe aus.

- Nicht-kustodialer Rahmen: Die Krypto-Vermögenswerte der Nutzer bleiben jederzeit unter ihrer Kontrolle; Kora ist in die Wallet-Infrastruktur integriert, um eine sichere Handelsausführung zu gewährleisten.

- Einschätzung und technische Analyse: KI-gestützte Echtzeit-Verarbeitung sozialer Signale und technischer Indikatoren, um neue Chancen aufzudecken.

- Transparente Entscheidungsfindung: Verständliche Erklärungen zu jedem Handel sorgen für Transparenz und Aufklärung.

- Anpassbares Risikomanagement: Benutzer können zwischen konservativen, ausgewogenen oder aggressiven Risikostrategien wählen, um sie auf individuelle Anlageziele auszurichten.

Kora markiert einen wichtigen Meilenstein für Pioneer AI, da wir den Weg zur Kommerzialisierung unserer ersten proprietären KI-Agentenlösung einschlagen, die innerhalb von Pioneer AI Foundry eingeführt wurde, so Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry. Kora wurde für aktive Kryptohändler und Investoren entwickelt und bietet professionelle Tools in einer automatisierten KI-Agenten-Plattform, die die Wettbewerbsbedingungen ebnen und die Komplexität des dezentralen Handels verringern.

Diese Markteinführung spiegelt die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf die sich abzeichnenden Chancen an der Schnittstelle von KI-Agenten und dezentralisiertem Finanzwesen (DeFi) wider. Das Management des Unternehmens ist davon überzeugt, dass die Markteinführung von Kora unser Geschäft transformieren und den Investoren langfristig einen Mehrwert bieten wird.

Die private Beta-Produkteinführung von Kora baut auf den Erfahrungen von AROK auf, die von Roundhouse, dem Venture-Partner von Pioneer, entwickelt wurde, und erweitert diesen Erfolg, indem Einzelhandelskunden Zugang zu KI-gestützter Handelsautomatisierung der nächsten Generation in einem nicht-kustodialen Rahmen geboten wird.

KI-Agenten werden schnell zu einer kritischen Schnittstelle zwischen Händlern und DeFi, fügte Taylor hinzu. Mit Kora stellen wir einen 24/7 KI-Agenten bereit, der schnell, informiert, emotionslos und transparent ist und für die ständige Verfügbarkeit auf Märkten konzipiert wurde.

Die private Betaversion steht nun einer begrenzten Gruppe von frühen Nutzern offen. Interessierte Teilnehmer können sich um Zugang und Onboarding bewerben unter: https://korapilot.ai

Das Unternehmen bietet keine Verwahrungsdienstleistungen, Finanzberatung oder Investitionsgarantien. Kora wird nur für Bildungs- und Automatisierungszwecke angeboten. Die Teilnahme an Kryptomärkten birgt Risiken, und die bisherige Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

ÜBER PIONEER AI FOUNDRY INC.

Pioneer AI ist ein Agentic AI Venture Builder der nächsten Generation, der hauptsächlich über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Crowdform - ein Unternehmen für KI-Agententechnologie und Entwicklung von geistigem Eigentum - tätig ist. Durch die Nutzung eines Venture-Studio- und Technologie-Inkubator-Modells entwickelt und skaliert Pioneer AI umsatzgenerierende, agentenbasierte KI-Technologien an der Schnittstelle von KI-Agenten und Defi/Krypto und nutzt dazu das Ökosystem Solana.

Darüber hinaus hat Pioneer erfolgreiche Partnerschaften mit führenden KI-Unternehmen auf der ganzen Welt geschlossen, wobei mehrere Projekte vollständig umgesetzt und auf den Markt gebracht wurden, und zwar durch operative Unternehmen, an denen Pioneer maßgeblich beteiligt ist. Diese Partnerschaften konzentrieren sich auf die Schnittstelle zwischen umsatzgenerierenden KI-Agenten und dem dezentralen Finanzsystem.

Für Informationen besuchen Sie www.p10neer.com oder www.sedarplus.ca.

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

Darcy Taylor

CEO & Direktor

ir@p10neer.com

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

