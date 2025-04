Uniper schwächelt im Quartal - Ausblick bestätigt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper hat im ersten Quartal Verluste eingefahren.

Nach vorläufigen Zahlen habe das Unternehmen in den ersten drei Monaten auch wegen niedrigerer Preise ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen(Adjusted Ebitda) vor Sondereffekten von minus 139 Millionen Euro erzielt, teilten die Düsseldorfer am Donnerstag mit. Im Vorjahreszeitraum hatte Uniper einen Gewinn von 885 Millionen Euro in den Büchern. Das bereinigte Nettoergebnis liege bei minus 143 Millionen Euro nach plus 581 Millionen Euro vor Jahresfrist. An seinem Ausblick für das Gesamtjahr hält Uniper fest. Den kompletten Quartalsbericht wollen die Düsseldorfer am 6. Mai vorlegen.

Ursache für den Rückgang sei unter anderem der Wegfall von Erträgen aus der Ersatzbeschaffung ausgebliebener Gasmengen aus Russland. "Dass sich die außergewöhnlich guten Ergebnisse der letzten beiden Jahre nicht wiederholen lassen, hatten wir bereits angekündigt", sagte Finanzchefin Jutta Dönges. "An der Ergebnisprognose, die wir im Februar für das laufende Geschäftsjahr 2025 gegeben haben, halten wir unverändert fest." Danach soll das bereinigte Ebitda auf 0,9 bis 1,3 Milliarden Euro schrumpfen von 2,61 Milliarden Euro im Jahr 2024.

Der Bund hatte den größten deutschen Gaskonzern in der Energiekrise 2022 verstaatlicht und fast komplett übernommen. Uniper war durch den zunächst teilweisen und schließlich völligen Gaslieferstopp des russischen Gasriesen Gazprom an den Rand einer Pleite geraten.

Die EU-Kommission hatte die Übernahme durch den Bund unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass der Staat seine Beteiligung bis spätestens 2028 auf maximal 25 Prozent plus eine Aktie abschmelzen lässt. Zudem muss Uniper bis Ende 2026 eine Reihe von Vermögenswerten verkaufen, darunter das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen.

