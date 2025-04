Ukraine: Trump und Selenskyj redeten 15 Minuten im Petersdom

ROM (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Kiews Staatschef Wolodymyr Selenskyj haben in Rom am Rande der Trauerfeier für Papst Franziskus nach ukrainischen Angaben etwa 15 Minuten miteinander gesprochen. Ukrainische Medien veröffentlichten Fotos von dem Treffen im Petersdom, auf denen Trump und Selenskyj sitzend auf Stühlen in einem Saal und vertieft ins Gespräch zu sehen sind. Nach Angaben der staatlichen ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform, die sich auf das Präsidentenamt in Kiew berief, soll es noch heute ein weiteres Gespräch der beiden zum Konflikt in der Ukraine geben.

Das Weiße Haus bezeichnete das Treffen als "sehr produktiv", weitere Details wolle man später bekanntgeben. Es war das erste Treffen der beiden Staatsmänner nach einem Eklat im Weißen Haus Ende Februar.