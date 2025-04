ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Porsche AG auf 64 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Porsche AG angesichts angepasster Jahresziele von 78 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi vermutet in einer am Montag vorliegenden Studie, dass die am Folgetag erwarteten Resultate zum ersten Quartal ihren Einfluss auf die neuen Prognosen für das Gesamtjahr haben. Er kürzte in der Folge seine Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 um durchschnittlich 20 Prozent./tih/he