Vatikan-Kreise: Konklave startet am 7. Mai

Vatikanstadt (Reuters) - Nach dem Tod von Papst Franziskus startet das Konklave Vatikan-Kreisen zufolge am 7. Mai.

Der Termin für den Beginn der Wahl eines neuen Pontifex sei bei einem Treffen von Kardinälen hinter verschlossenen Türen festgelegt worden, sagte ein hochrangiger Vatikan-Vertreter am Montag. Es habe sich um das erste derartige Treffen nach der Beisetzung von Franziskus am Samstag gehandelt. Zu dem Konklave ziehen sich etwa 135 Kardinäle aus der ganzen Welt für unbestimmte Zeit in die Sixtinische Kapelle zurück. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit entscheiden sie mit der Wahl von Franziskus' Nachfolger auch über den künftigen Kurs der Kirche. Die letzten beiden Konklaven, die 2005 und 2013 stattfanden, dauerten jeweils zwei Tage.

