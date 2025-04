TAGESVORSCHAU: Termine am 29. April 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 29. April 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen 06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen 06:45 ESP: BBVA, Q1-Zahlen (9.30 h Analystenkonferenz) 07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q1-Zahlen (10.00 h Pk, 11.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (8.00 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen (9.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Hellofresh, Q1-Zahlen (8.30 h Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 CHE: SIG Group, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Capgemini, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Rexel, Q1-Umsatz 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Q1-Zahlen (11.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk, 15.00 h Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Porsche AG, Q1-Zahlen (9.00 h Pk) 08:00 DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen 08:00 DNK: Carlsberg, Q1-Zahlen 08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Q1-Umsatz 08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen 08:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Flatexdegiro, Pk zu den Q1-Zahlen 10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung 10:30 AUT: Verbund, Hauptversammlung 11:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Waiblingen 11:00 DEU: Bertelsmann Stiftung, Jahres-Pk, Gütersloh 12:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung 12:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung 12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q1-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen 13:00 DEU: Birkenstock, Hauptversammlung 13:00 SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Tower, Q1-Zahlen 13:00 USA: Altria Group, Q1-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen 13:15 USA: Paypal, Q1-Zahlen 13:30 CHE: VAT, Hauptversammlung 14:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Analysten- und Investorenkonferenz 15:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung 15:00 USA: American Express, Hauptversammlung 16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung 18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen 18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz 19:00 AUT: Telekom Austria (A1 Group), Q1-Zahlen 19:00 USA: IBM, Hauptversammlung 20:00 USA: Meta, Hauptversammlung 22:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen 22:00 USA: Booking, Q1-Zahlen 22:00 USA: Visa, Q2-Zahlen 22:00 USA: Snap, Q1-Zahlen 22:00 USA: First Solar, Q1-Zahlen 22:00 USA: Edison International, Q1-Zahlen 22:00 USA: Starbucks, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mondelez, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Mutares, Q1 DEU: Funkwerk AG, Geschäftsbericht 2024 SWE: Vattenfall, Geschäftsbericht USA: Paccar, Q1-Zahlen USA: Universal Music Group, Q1-Zahlen USA: Corning, Q1-Zahlen USA: Jetblue Airways, Q1-Zahlen USA: Meta, "LlamaCon KI-Entwicklerkonferenz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Handelsbilanz 3/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 3/25 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 5/25 09:00 ESP: BIP Q1/25 (vorab) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 4/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 4/25 10:00 ITA: Economic-Sentiment 4/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 3/25 11:00 BEL: BIP Q1/25 (vorab) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/25 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 4/25 11:00 EUR: Industrievertrauen4/25 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 3/25 (vorab) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 2/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Weltverband der Freizeitindustrie IAAPA tagt im Europa-Park Rust (29.4. - 30.03.2025) LUX: EuGH urteilt zur Vergabe von Schnellladesäulen an Deutschlands Autobahnen DNK: Gipfeltreffen nordisch-baltischer Minister zu Sicherheit und Zusammenarbeit in der Ostsee + ca. 14.40 Abschluss-Pk USA: 100 Tage Trump - Der US-Präsident wurde 20. Januar vereidigt Trump hält eine Rede in Macomb County im US-Bundesstaat Michigan. HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen

