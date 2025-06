WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. Juli 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 11. Juli 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung 10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung 15:00 DEU: Deutsche Börse, ISS Stoxx Investor Day 17:45 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close Call Q2 DEU Evonik, Update Call Q2 Tag 1 von 2 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Meyer Burger Technology, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR BGR: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: Industrieproduktion 5/25 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 5/25 08:00 DEU: Im- und Exportpreise 5/25 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 5/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 5/25 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 5/25 08:00 DNK: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung) 08:30 HUN: Erzeugerpreise 5/25 09:00 AUT: Erzeugerpreise 5/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 5/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/25 11:00 ITA: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 6/25 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 6/25 SONSTIGE TERMINE 19:30 PRT: Notenbankkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB), Sintra ++21.00 Eröffnungsrede EZB-Präsidentin Christine Lagarde DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden ESP: 4. UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung, Sevilla CHN/EUR:Ö Chinas Außenminister Wang Yi beginnt Europareise (bis 6.7.25) --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 1. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung 11:00 DEU: Diehl-Gruppe, Bilanz-Pk, Nürnberg 12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung DEU Evonik, Update Call Q2 Tag 2 von 2 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Vonovia, Analyst and Investors Day DEU: Brainlab, Ende der Zeichnungsfrist sowie voraussichtlich Veröffentlichung Ausgabepreis FRA: Sodexo, Q3-Umsatz GBR: Tate & Lyle, Kapitalmarkttag USA: Kfz-Absatz 6/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q2/25 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 5/25 08:30 HUN: Handelsbilanz 5/25 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25 09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/25 10:00 GRC: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Industrieprodukten 5/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 5/25 SONSTIGE TERMINE PRT: Notenbankkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB), Sintra HINWEIS HKG: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 2. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung 10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung 10:00 DEU: Taunus Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA Auftragseingang 5/25 10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung 10:30 DEU: RAG-Stiftung, Presse-Jahregespräch (online) 14:30 DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk mit Präsentation der Modellneuheiten für das Jahr 2026, Waldkirchen 17:45 DEU: Continental, Pre Close Call H1 2025 TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/25 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/25 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/25 13:00 USA: MBA-Hypothekenanträge (Woche) 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 6/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/25 SONSTIGE TERMINE DEU: BGH verhandelt: Durfte ein Hausarzt ein Grundstück vom Patienten erben?, Karlsruhe 09:00 DEU: L-Bank-Wirtschaftsforum u.a. mit ifo-Chef Clemens Fuest, Villingen-Schwenningen 14:00 DEU: Tech-Konferenz 2025 der Finanzaufsicht Bafin mit der Deutschen Bundesbank, Berlin Im Fokus der Veranstaltung stehen Neuerungen in der Finanztechnologie und Fragen der Digitalisierung. Auch die Verbreitung Künstlicher Intelligenz in der Finanzindustrie, Herausforderungen und Lösungen rund um die Cybersicherheit, die Zukunft digitaler Zahlungsmittel sowie erste Erfahrungen mit europäischen Regulierungsvorhaben im digitalen Finanzwesen werden diskutiert. 16:15 EUR: Abschlussrede EZB-Präsidentin Lagarde zu Notenbankkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB), Sintra --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 3. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Q2 Neugeschäft 10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Hauptversammlung Hamburg 10:30 DEU: expert-Gruppe, Bilanz-Pk 14:00 DEU: Rational, Last Call Q2 (online) DEU: Voraussichtlich erstere Handelstag Brainlab, Frankfurt AUT: AT&S, Hauptversammlung GBR: Sainsbury, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 6/25 08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/25 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 6/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 6/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Handelsbilanz 5/25 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/25 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 6/25 SONSTIGE TERMINE 12:30 DEU: Pressegespräch HQ Trust zur aktuellen Lage an den Kapitalmärkten, Frankfurt/M. 13:00 DEU: Vorstellung des Projekts «Best Practice E-Mobilität im Schwerlastverkehr» mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Bremen HINWEIS USA: Aktien- und US-Anleihenmarkt verkürzte Handelszeit --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 4. JULI TERMINE UNTERNEHMEN NOR: Aker BP, Q2-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/25 08:30 HUN: Industrieproduktion 5/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 5/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/25 11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/25 HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 7. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Shell, Q2-Umsatz 10:30 DEU: Handelsverband Deutschland, Halbjahrspressekonferenz 18:00 ESP: Repsol, Q2-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 5/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 5/25 08:00 SWE: Verbrauchderpreise 6/25 (vorläufig) 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 6/25 10:30 EUR: Sentix-Konjunkturindex 7/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/25 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 8. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q2 Trading Update 15:00 DEU: Daimler Truck, Kapitalmarkttag in Charlotte, USA 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 6/25 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Funkwerk AG Hauptversammlung, Erfurt TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 5/25 01:50 JPN: Handelsbilanz 5/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig) 08:00 FIN: Handelsbilanz 5/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Handelsbilanz 5/25 08:30 HUN: Verbraucherpreise 6/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 5/25 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 6/25 21:00 USA: Konsumentenkredite 5/25 SONSTIGE TERMINE DEU: BGH prüft Anforderungen an Widerrufungsbelehrungen im Fernabsatz, Karlsruhe BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel GBR: Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seiner Ehefrau Brigitte im Vereinigten Königreich, Windsor --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 9. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q2 11:00 DEU: VW Auslieferungen Konzern Q2/25 TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 6/25 03:30 CHN: Verbraucherpreise 6/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 6/25 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 5/25 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 18.6.25 --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 10. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz 10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung 10:00 DEU: Baader Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung 10:00 DEU: Fielmann Hauptversammlung, Hamburg 14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung 14:00 DEU: Baywa, Jahreszahlen 15:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung 18:30 DEU: Schaeffler, Pre-Close Call Q2 DEU: Volkswagen, Pre-Close Call Q2 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/25 08:00 DNK: Verbraucherpreise 6/25 08:00 ROU: BIP Q1/25 (endgültig) 09:00 CZS: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig) 09:00 AUT: Industrieproduktion 5/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 5/25 11:00 GRC: Industrieproduktion 5/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Präsentation der Jahrespublikation «Energie für Deutschland 2025» des Weltenergierats - Deutschland e.V., Berlin 12:00 DEU: Eröffnung Daimler Truck Global Parts Center mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und Wirtschaftsminister Sven Schulze, Halberstadt --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 11. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 6/24 10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung 10:00 DEU: Knaus-Tabbert, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NOR: Storebrand, Q2-Zahlen NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig) 08:00 GBR: BIP 5/25 08:00 GBR: Industrieproduktion 5/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 5/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig) 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 6/25 ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi