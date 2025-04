Continental – Neuausrichtung stellt Weichen für profitables Wachstum!

Werbung

Continental – Automotive-Segment leidet nach wie vor unter schwachen Rahmenbedingungen

Continental hatte zuletzt wie viele andere Automobilzulieferer unter dem weiterhin herausfordernden Marktumfeld zu leiden. Zwar konnte sich der Fahrzeugabsatz in vielen Regionen zum Ende der 2. Jahreshälfte wieder deutlich erholen. Allerdings musste man in 2024 vor allem angesichts der schwächeren Nachfrage im Automotive-Segment einen deutlicheren Umsatzrückgang von -4,1 % auf 39,7 Mrd. Euro quittieren. Operativ konnte Continental vor allem dank der zuletzt implementierten Kostensenkungsmaßnahmen und dem erneut starken Abschneiden im hochprofitablen Reifensegment mit einem Anstieg von 2,5 auf 2,7 Mrd. Euro beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) leicht besser als erwartet abschneiden, wobei die bereinigte operative Gewinnmarge mit 6,8 % deutlich über Vorjahresniveau gelegen hatte. Zu verdanken hatte Continental das insgesamt solide Abschneiden einmal mehr der Reifensparte Continental Tires, die im abgelaufenen Fiskaljahr auch dank eines starken Winterreifengeschäfts und der stärkeren Fokussierung auf Premiumreifen bei der bereinigten Gewinnmarge mit 13,7 % leicht über Vorjahr (13,5 %) gelegen hatte. Deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist im vergangenen Fiskaljahr jedoch das Automotive-Segment. Zwar konnte man die bereinigte operative Marge dank der umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen leicht von 2,0 auf 2,3 % verbessern. Allerdings hatte man angesichts des weiterhin schwierigen Marktumfelds einen organischen Umsatzrückgang von 2,6 % verzeichnen müssen. Auch zum Jahresauftakt 2025 dürfte Continental angesichts der schwachen Absatzentwicklung in Kernmärkten wie Europa sowie den drohenden US-Einfuhrzöllen eher schwach abgeschnitten haben. Nach Aussage von Continental im so genannten „Pre-Close-Call“ vor den anstehenden Q1-Zahlen dürfte die Produktion bei Autos und leichten Nutzfahrzeugen in den ersten drei Monaten in Europa und den USA unter Vorjahresniveau gelegen haben, was keine guten Vorzeichen für die Quartalsbilanz am 06. Mai verspricht.

Grünes Licht für Konzernaufspaltung – Aumovio soll an die Börse gebracht werden!

Angesichts der weiterhin trüben Aussichten im eher zyklischen Automotive-Segment will sich Continental auf das hochprofitable Reifengeschäft konzentrieren. Dies macht strategisch Sinn, zumal die Reifensparte aufgrund der nach wie vor schwierigen Rahmenbedingungen unter massiven Absatzproblemen zu leiden hat und trotz der eingeleiteten Restrukturierungen, die unter anderem den Abbau von rund 10.000 Stellen in der Produktion und in der Verwaltung sowie die Schließung mehrerer Werke vorsehen, bis auf Weiteres in den roten Zahlen bleiben dürfte. Nach der von der Hauptversammlung Ende April genehmigten Neuausrichtung des Continental-Konzerns soll die Automotive-Sparte demnach noch im September dieses Jahres unter der Bezeichnung Aumovio an die Börse gebracht werden, wobei man sich künftig auf Schlüsselsegmente rund um Elektronikprodukte und moderne Mobilitätslösungen für das softwaredefinierte Fahrzeug fokussieren will.

Neue Produkte im Bereich der Fahrassistenzsysteme und des autonomen Fahrens sollten Umsatz und Ergebnis ankurbeln!

Ergänzend zu innovativen Sensorlösungen und Displays sowie technologisch führenden Brems- und Komfortsystemen, verfügt Aumovio laut Philipp von Hirschheydt, Vorstandsmitglied von Continental und CEO, Automotive über große Expertise bei Software, Architekturplattformen und Assistenzsystemen für den stark wachsenden Zukunftsmarkt softwaredefinierter und autonomer Fahrzeuge, wobei man sich gerade in Wachstumsmärkten wie China gute Chancen ausrechnet. Der Continental-Unternehmensbereich Automotive ist seit 30 Jahren in China präsent und beschäftigt dort rund 10.000 Mitarbeiter, wobei man seine Marktposition im Reich der Mitte zuletzt deutlich ausgebaut hat. Erst kürzlich hatte die Automotive-Sparte von Continental im Rahmen der Automesse in Shanghai mit Luna und Astra zwei neue, speziell für den chinesischen Markt entwickelte Fahrassistenzsysteme vorgestellt, mit denen man künftig im Reich der Mitte durchstarten will. Auch im Zukunftsfeld für autonomes Fahren ist die Automotive-Sparte dank Kooperationen mit Technologieschwergewichten wie NVIDIA ganz vorne mit dabei. Anfang Januar dieses Jahres wurde eine strategische Zusammenarbeit mit NVIDIA und Aurora im Bereich autonom fahrender Lkw bekanntgegeben. Auf Basis der neuen NVIDIA DRIVE Thor System-on-a-Chip (SoC)-Plattform und der DriveOS-Software, die gemeinsam in das Aurora-Driver-System (einem SAE-System, das autonomes Fahren der Stufe 4 ermöglicht) integriert werden soll, will man für Lkw serienreife Plattformlösungen für das autonome Fahren entwickeln. Dabei wird Continental für die Entwicklung einer kostengünstigen Hardwareversion für die Massenproduktion verantwortlich zeichnen. Der Serienstart ist für 2027 vorgesehen. Ziel dieser Kooperation ist die flächendeckende Einführung autonomer Lkw auf dem US-Markt. Außerdem wurde auf der diesjährigen Technologiemesse CES eine weitere Kooperation mit dem japanischen Autobauer Toyota bekannt gegeben. Dabei wollen die Partner auf Basis der neuesten Version der NVIDIA DRIVE AGX Orin-Plattform und des Nvidia DriveOS-Betriebssystems neue, fortschrittliche Fahrassistenzsysteme für Pkw und Lkw entwickeln.

Neuausrichtung sollte Margen nachhaltig verbessern, Continental überzeugt mit moderater Bewertung!

Mit dem Spin-off der Automotive-Sparte und dem Verkauf der Konzernsparte ContiTech, die sich neben Automotive-Anwendungen vor allem auf Industrie-Applikationen wie Förderbänder fokussiert, wird sich Continental künftig auf das hochprofitable Reifengeschäft für Pkw, Lkw und Nutzfahrzeuge konzentrieren, das dank seines verbesserten Produktmix zweistellige Margen abwirft. Auch für die Aktionäre bietet die angekündigte Neuausrichtung attraktive Chancen, da Continental die Abspaltung des Automotive-Segments im Rahmen eines Spin-offs, bei dem die Continental-Aktionäre für jede gehaltene Aktie einen Anteilsschein von Aumovio erhalten, durchführen wird. Dank der Restrukturierungen und der geplanten weiteren Sparmaßnahmen sollte auch im Automotive-Segment zeitnah der Turnaround gelingen, zumal man dank der Kooperation mit NVIDIA und Aurora im Zukunftsmarkt für autonomes Fahren und neue fortschrittliche Fahrassistenzsysteme ganz vorne mitmischt. Hellt sich das Marktumfeld wieder auf, dürften sowohl das hochprofitable Kerngeschäft Continental Tires als auch das neu formierte Automotive-Segment wieder deutlich besser performen. Auch fundamental ist Continental nicht teuer. So errechnet sich auf Basis der Schätzungen für 2025 (8,31 Euro/Aktie) ein KGV von knapp 8,2, was auch im Branchenvergleich moderat erscheint.

