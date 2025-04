OTS: Klüh Service Management GmbH / Nachhaltigkeitsbericht 2024 / Klüh treibt ...

Nachhaltigkeitsbericht 2024 / Klüh treibt nachhaltiges Wachstum durch digitale Kompetenz voran (FOTO) Düsseldorf (ots) - Der Multiservice-Dienstleister Klüh hat 2024 zum zweiten Mal in Folge die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro übertroffen und den Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 % gesteigert. Zu diesem Ergebnis haben sämtliche Geschäftsbereiche im In- und Ausland beigetragen. Den größten Anteil am Umsatz hatten hierbei die Dienstleistungsbereiche Cleaning (35,2 %) und Security (20,4 %), gefolgt von Catering (17,9 %), Clinic Service (17,5 %), Personal Service (5,9 %) sowie integrierte Serviceleistungen (3,1 %). Das Auslandsgeschäft konnte besonders deutlich zulegen: Mit einem Umsatz von 322,6 Mio. Euro machte es 30,2 % des Gesamtumsatzes der Klüh-Gruppe aus. Frank Theobald, CEO der Klüh-Unternehmensgruppe: "Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass wir unsere Rolle als zukunftsorientierter Qualitätsdienstleister weiterhin konsequent ausfüllen. Unser Anspruch, Innovationen aktiv mitzugestalten, spiegelt sich sowohl in der kontinuierlichen Digitalisierung unserer Prozesse als auch in unserem klaren Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften wider - im eigenen Unternehmen wie auch in den Lösungen für unsere Kunden." Nachhaltige Unternehmensführung Ein Highlight des vergangenen Jahres war die erfolgreiche ZNU-Zertifizierung von Klüh, die der Unternehmensgruppe ein verantwortungsbewusstes Handeln in den Bereichen Unternehmensführung, Ökologie, Ökonomie und Soziales bescheinigt. Ein Innovationsbeitrag, der all diese Bereiche gleichermaßen umfasst und so besonders zum Geschäftserfolg des letzten Jahres beigetragen hat, ist EcoServ . Der smarte, modular aufgebaute Cleaning-Service ermöglicht es, Reinigungsleistungen individuell und flexibel auf die Auslastung einer Immobilie zuzuschneiden, Ressourcen und CO2 einzusparen und zugleich die Arbeit der Reinigungskräfte aufzuwerten. Auch im Bereich Security setzt Klüh konsequent auf technologische Innovationen, um die Qualität der Dienstleistung weiter zu erhöhen und die Mitarbeitenden gezielt zu entlasten und ihre Tätigkeit aufzuwerten. Ein zentrales Element dieser Strategie ist die 2024 errichtete Alarmempfangs- und Notrufserviceleitstelle , die ab 2025 in Betrieb genommen wird. Sie ermöglicht es, sicherheitsrelevante Prozesse noch effizienter zu steuern und koordiniert künftig sowohl Sicherheitsdienste als auch technische Serviceleistungen digital und rund um die Uhr. Um weitere Best-Practice-Lösungen für gebäudenahe Dienstleistungen in einem inspirierenden Umfeld entwickeln zu können, ist Klüh seit 2024 mit einer Dependance auf dem EUREF-Campus Düsseldorf vertreten - einem Zukunftsort für Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen aus dem Themenkomplex Energie, Nachhaltigkeit und Mobilität. Zugleich präsentiert sich die Unternehmensgruppe dort einem breiten Publikum mit ihrem gesamten Portfolio von innovativen Dienstleistungslösungen für eine moderne, nachhaltige Gebäudebewirtschaftung in einer sich verändernden Arbeitswelt. Im Ausland konnte die Klüh-Gruppe das 40-jährige Bestehen ihrer in den Vereinigten Arabischen Emiraten operierenden Tochtergesellschaft Berkeley Services feiern. Das Unternehmen zählt in der Region zu den führenden Anbietern von gebäudenahen Dienstleistungen und ist mit mehr als 9.000 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber. Verantwortung als Arbeitgeber Als Arbeitgeber standen für Klüh auch 2024 Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende, Maßnahmen zur Personalgewinnung sowie der Arbeits- und Gesundheitsschutz im Fokus. Mit der Employer-Branding-Kampagne "Ich arbeite nicht für jede*n." rückte das Unternehmen die wertvolle Arbeit seiner Beschäftigten in den Mittelpunkt und unterstrich zugleich das eigene Engagement als unterstützender Arbeitgeber. Auch beim Recruiting hat Klüh neue Wege beschritten: Neue digitale Prozesse im Bewerbermanagement beschleunigen die Abläufe, verbessern die Kommunikation und erhöhen die Transparenz - ein wichtiger Schritt, um den Herausforderungen des sich wandelnden Arbeitsmarkts zu begegnen. Für seine Arbeitgeberqualität wurde Klüh mehrfach ausgezeichnet: Neben dem "Top Company"-Siegel von kununu (Gesamtnote von 4,3 von 5 / Weiterempfehlung 84 %) bestätigte auch das F.A.Z.-Institut Klüh als Branchenführer im Facility Management. "Als Arbeitgeber müssen wir heute mehr denn je mit gutem Beispiel vorangehen - durch Wertschätzung, Entwicklungsperspektiven und zeitgemäße Prozesse. Unser Anspruch ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen nicht nur arbeiten, sondern sich langfristig wohlfühlen und entfalten können", erklärt Christian Frank , CFO der Klüh-Unternehmensgruppe. Weiterführende Informationen über das Geschäftsjahr 2024 und die Nachhaltigkeitsstrategie von Klüh unter http://www.klueh.de/nachhaltigkeit . Über Klüh: Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter http://www.klueh.de .