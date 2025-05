ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Kontron auf 'Buy' - Ziel 28,40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,40 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Technologieunternehmens sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dies gelte um so mehr angesichts des Umsatzrückgangs./mf/gl

