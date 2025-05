dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 06.05.2025 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Merz ist der zehnte Kanzler der Bundesrepublik

BERLIN - Friedrich Merz ist der zehnte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte dem CDU-Vorsitzenden nach der Wahl durch den Bundestag im Schloss Bellevue die Ernennungsurkunde, womit er rechtlich gesehen im Amt ist. In geheimer Abstimmung hatte der 69-Jährige 325 Ja-Stimmen und damit 9 mehr als die nötige Mehrheit von 316. Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD haben zusammen 328 Sitze im Parlament.

ROUNDUP/EU-Kommission: Verbot für sämtliche russischen Gasimporte

STRASSBURG - Die EU-Kommission will die Einfuhr von russischem Gas in die Europäische Union bis Ende 2027 vollständig verbieten. Im Juni sollen den Mitgliedsstaaten dafür konkrete Maßnahmen vorgelegt werden, wie aus einem in Straßburg vorgestellten Plan der Behörde für das Ende russischer Energieimporte hervorgeht. 2024 machten Gaslieferungen aus Russland Angaben der EU-Kommission zufolge knapp 19 Prozent aller Importe aus.

Großbritannien und Indien schließen Freihandelsabkommen

LONDON - Unter dem Eindruck der US-Zölle von Donald Trump haben sich Großbritannien und Indien auf ein weitreichendes Freihandelsabkommen geeinigt. Für die Briten bedeutet die am Dienstag verkündete Einigung unter anderem deutlich geringere Zölle beim Export von Whisky, Gin und Autos in die einstige britische Kolonie.

Internationale Konflikte und Trump beschäftigen Schifffahrt

HAMBURG - Internationale Konflikte und der Eingriff der US-Regierung in das Geschäft beschäftigen die deutsche Schifffahrt. "Die Handelsflotte muss sich intensiver auf Störung der Seewege vorbereiten", sagte Irina Haesler, die der Geschäftsleitung des Verbands Deutscher Reeder angehört. Haesler sprach auf dem 37. Deutschen Schifffahrtstag in Hamburg, einer mehrtägigen Fachkonferenz der maritimen Branche.

ROUNDUP: Unternehmensstimmung trübt sich nur etwas ein

LONDON - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im April weniger stark eingetrübt wie erwartet. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel um 0,5 Punkte auf 50,4 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet, die einen Rückgang auf 50,1 Punkte ergeben hatte. Damit liegt der Indikator gleichwohl nur noch knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine etwas zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich moderater als erwartet ein

LONDON - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im April nicht ganz so stark eingetrübt wie befürchtet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 3,0 Punkte auf 48,5 Punkte, wie S&P am Dienstag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit September 2023. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 48,2 Punkten gerechnet.

Eurozone: Erzeugerpreise fallen stärker als erwartet

LUXEMBURG - In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im März etwas stärker als erwartet gefallen. Die Preise sanken im Monatsvergleich um 1,6 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 1,4 Prozent gerechnet. Im Februar waren die Preise um 0,2 Prozent gefallen.

