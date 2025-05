EQS-News: aap startet stabil ins Geschäftsjahr 2025 – Wachstum in der umsatzstärksten Region EMEA

EQS-News: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

aap startet stabil ins Geschäftsjahr 2025 – Wachstum in der umsatzstärksten Region EMEA



06.05.2025

Silber: 12monatige Beobachtungszeitraum verläuft problemlos

Umsatz in Q1 zeigt nachhaltiges Wachstum im Implantat-Geschäft

Umsatzteile aus Q1 bilden starke Basis für Wachstum in Q2

Die aap Implantate AG („aap“ oder „Gesellschaft“) ist mit einer stabilen Geschäftsentwicklung ins erste Quartal 2025 gestartet. Der Umsatz lag auf dem Niveau des Vorjahres. Dabei blieb die EMEA-Region die umsatzstärkste Marktregion und trug maßgeblich zum Gesamtergebnis bei – mit Zuwächsen sowohl in den Kernmärkten als auch in mehreren Nicht-EU-Ländern, insbesondere durch die erfolgreiche Platzierung neuer Produkte mit US-FDA-Zulassung.

Q1/2025 – Umsatz

Während das erste Quartal 2024 noch stark von Set-Investitionen geprägt war, zeigt das aktuelle Ergebnis eine strukturell gesündere Entwicklung: Das Implantat-Geschäft wuchs um rund 7% und unterstreicht damit die nachhaltige Nachfrage im Kerngeschäft. Diese positive Entwicklung konnte die erwarteten Rückgänge im Investitionsgüterbereich vor allem in der EMEA-Region erfolgreich ausgleichen.

Innerhalb der EMEA-Region stach insbesondere Südafrika mit einem starken Jahresauftaktgeschäft hervor und erzielte ein Umsatzwachstum von rund 60% im Vergleich zum Vorjahr. Das Direktvertriebsland Deutschland wuchs trotz anhaltender struktureller Herausforderungen im Krankenhausmarkt um 5%.

In der LATAM-Region konnte das Wachstum des Vorjahres nicht fortgeführt werden. Verzögerte Budgetfreigaben in Kliniken einiger Distributoren führten dazu, dass geplante Bestellungen im ersten Quartal ausblieben. Der mexikanische Markt entwickelte sich hingegen stabil und lag auf Vorjahresniveau. Erste Nachholaufträge aus anderen Märkten wurden bereits Anfang April registriert, was für eine baldige Erholung in der Region spricht.

Zudem trägt das Unternehmen Aufträge im Umfang von rund 160.000€ ins zweite Quartal mit. Diese konnten bis zum 31. März 2025 nicht mehr ausgeliefert oder abgeholt werden – teils bedingt durch verspätete Zugänge, teils durch logistische Verzögerungen bei Kunden. Der Auftragsbestand bietet somit ein solides Fundament für den Start in das zweite Quartal

Die klinische Humanstudie für die innovative antibakterielle Silbertechnologie der aap verläuft weiterhin unauffällig und bestätigt damit die Sicherheit der Technologie. Von den ursprünglich 202 Patienten befinden sich nur noch weniger als 40 Patienten in der Nachbeobachtungsphase, die planmäßig mit dem letzten Patienten im August 2025 abgeschlossen sein wird. Parallel dazu werden bereits wichtige Vorarbeiten für die angestrebte Zulassung ausgeführt, um einen nahtlosen Übergang in die nächste Entwicklungsphase zu gewährleisten.

Die Durchführung der klinischen Studie wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung („BMBF“) gefördert. Die dem Unternehmen gewährte Zuwendung (Förderkennzeichen 13GW0313A+B, 13GW0449A+B) ist Teil des Aktionsfeldes "Gesundheitswirtschaft im Rahmenprogramm Gesundheitsforschung" des BMBF (= Zuwendungsgeber). Gefördert werden laut BMBF-Projekte zum Thema "Medizintechnische Lösungen in die Patientenversorgung überführen - Klinische Evidenz ohne Verzögerung belegen". Für weitere Informationen hierzu verweisen wir auf die entsprechende Richtlinie auf der Website des BMBF: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1376.html.

Nachdem die Gesellschaft erfolgreich die MDR-Zertifizierung und erste Produktakten unter MDR zugelassen bekommen hat, wartet sie nun auf die verbleibenden Bestätigungen, die voraussichtlich noch ab der zweiten Jahreshälfte zu einer Ausweitung des Produktportfolios auf dem CE-Markt und in Ländern mit CE-Markt-Akzeptanz führen werden – ein wichtiger Meilenstein für das weitere Wachstum der Gesellschaft.

Der Vorstand blickt daher weiterhin zuversichtlich auf die positive Entwicklung der Gesellschaft im Jahr 2025.

aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - General Standard/Regulierter Markt - Alle deutschen Börsenplätze –

Über aap Implantate AG

Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ® ein weites Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine Innovationspipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie der antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie und magnesiumbasierten Implantaten. Diese Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte in Deutschland direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene primär ein breites Distributoren-Netzwerk in rund 25 Ländern genutzt wird. In den USA setzt das Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf eine Vertriebsstrategie über Distributionsagenten. Die Aktie der aap Implantate AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.aap.de.

Bei den in dieser Pressemitteilung dargestellten Zahlenangaben können technische Rundungsdifferenzen bestehen, die die Gesamtaussage nicht beeinträchtigen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kontakt:

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

aap Implantate AG; R. Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands / CEO; Lorenzweg 5; D-12099 Berlin

Tel.: +49/30/750 19 – 170; Fax: +49/30/750 19 – 290; r.digirolamo@aap.de

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



