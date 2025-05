Russland: Ukraine greift Moskau zweite Nacht in Folge an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Wenige Tage vor den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs hat die Ukraine russischen Angaben zufolge ihre Angriffe auf Moskau fortgesetzt.

Die russische Luftabwehr habe einen Schwarm ukrainischer Drohnen abgefangen, teilten örtliche Behörden am Dienstag mit. Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach von mindestens 19 Drohnen. Alle vier Flughäfen der russischen Hauptstadt hätten für Stunden schließen müssen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine dreitägige Feuerpause vom 8. bis 10. Mai angekündigt. In dieser Zeit gedenkt Russland des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Das Ende des Zweiten Weltkriegs jährt sich in diesem Jahr zum 80. Mal. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine dreitägige Feuerpause als sinnlos bezeichnet und eine bedingungslose Waffenruhe für 30 Tage vorgeschlagen.

Es war der zweite nächtliche Drohnenangriff auf Moskau in Folge. Berichte über Verletzte oder Tote gab es nicht. Offenbar wurde ein Wohnblock getroffen, Fenster gingen zu Bruch, wie auf drei Telegram-Kanälen mit Verbindungen zu russischen Sicherheitsdiensten berichtet wurde. Seit Kriegsbeginn vor mehr als drei Jahren hat die Ukraine mehrere Drohnenangriffe auf Moskau gestartet. Bei dem schwersten im März kamen drei Menschen ums Leben.

