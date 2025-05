TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Mai 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 7. Mai 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen (8.30 h Pk, 13.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen (7.30 h Pk, 8.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 h Pk) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen (10.00 h Pk) 07:00 NOR: Schibsted, Q1-Zahlen 07:25 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (8.30 h Pk, 10.15 h Analystenkonferenz)) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen (13.30 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen (14.00 h Call) 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz) 07:30 FRA: Scor, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Legrand, Q1-Zahlen 07:30 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen 07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen 07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen 07:40 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen und Strategie 2030 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q1-Zahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q1 Trading Update 08:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen 08:30 DEU: Amadeus Fire, Analystenkonferenz zu Q1-Zahlen 09:00 CHE: Kuehne & Nagel, Hauptversammlung 10:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 3/25 und Q1/25 10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung 10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung 10:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: Fuchs, Hauptversammlung 10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung 10:30 DEU: Hanse Merkur, Bilanz-Pressegespräch 2025, Hamburg 11:00 DEU: Hannover Rück, Hauptversammlung, Hannover 12:00 GBR: Aston Martin, Hauptversammlung 12:00 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen 12:45 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen 13:00 GBR: Barclays, Hauptversammlung 15:00 DEU: Volkswagen, 7th virtual ESG Conference for Investors and Analysts 15:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung 15:00 USA: Philip Morris, Hauptversammlung 15:00 USA: Pepsico, Hauptversammlung 15:30 GBR: GlaxoSmithKline, Hauptversammlung 22:00 GBR: ARM Holding, Q4-Zahlen 22:00 USA: Avis Budget, Q1-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen 22:05 USA: Adtran, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Mündliche Verhandlung am EuGH zu deutschen Corona-Hilfen für Lufthansa USA: Sandisk, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 4/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 3/25 08:00 DEU: Umsatz Verarbeitendes Gewerbe 3/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 3/25 08:45 FRA: Leistungsbilanz 3/25 09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 4/25 09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 3/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk) 21:00 USA: Konsumentenkredite 3/25 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis - Online-Buchungen von Übernachtungen in Ferienwohnungen und Ferienhäusern (AirBnB, Booking.com, Tripadvisor, Expedia), Jahr 2024 DEU: Abschluss Deutsches Forum Sicherheitspolitik, Berlin 10:00 DEU: Pressegespräch KfW zu internationalen Finanzierungen mit KfW-Vorständin Christiane Laibach, Frankfurt/M. 10:00 DEU: BGH verhandelt zu Bonusprämie auf verschreibungspflichtige Medikamente, Karlsruhe 10:00 DEU: Jahres-Pk Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt/M. POL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten, Warschau

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi