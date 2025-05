Toter bei Angriff in Odessa - Flugbetrieb in Moskau gestoppt

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Russland und die Ukraine haben sich in der Nacht erneut gegenseitig mit Angriffen aus der Luft überzogen. Im Gebiet Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft ein Mann getötet und ein weiterer verletzt. Russland habe zivile Infrastruktur angegriffen. Bei einem massiven Drohnenangriff auf die Stadt Charkiw wurden nach Angaben des Bürgermeisters Ihor Terechow zwei Menschen verletzt.

Wenige Tage vor der vom Kreml angeordneten dreitägigen Waffenruhe zu den Gedenkfeiern zum Sieg über Nazi-Deutschland in Moskau gehen schwere Kämpfe in der Ukraine weiter. Der Kiewer Generalstab teilte am Morgen bei Facebook mit, dass es im Laufe des vergangenen Tages 200 Gefechte gegeben habe. Vor allem der Bereich um die Kleinstadt Pokrowsk im Gebiet Donezk war demnach stark umkämpft. Dort hätten die Verteidiger 78 Angriffe der russischen Armee abgewehrt, schrieb der Generalstab. Die Angaben der Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig prüfen, lassen aber Rückschlüsse auf das Ausmaß der Kämpfe zu.

Ukraine attackiert Russland mit mehr als 100 Kampfdrohnen

Die Ukraine griff ihrerseits in der Nacht Russland an. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden 105 ukrainische Drohnen über 11 russischen Gebieten abgeschossen - allein 19 davon über der Region Moskau.

In der Hauptstadt soll am 9. Mai der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland mit einer Militärparade, zu der einige ausländische Staatsgäste erwartet werden, gefeiert werden. Dafür hat Kremlchef Putin die dreitägige Feuerpause angeordnet. Die Ukraine hält das für ein Täuschungsmanöver und fordert eine Verlängerung auf 30 Tage.

An den Flughäfen der Hauptstadt und weiteren in verschiedenen Regionen Russlands war der Betrieb in der Nacht mehrere Stunden ausgesetzt worden, teilte die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mit. Auf Flughäfen in Russland kommt es im Zusammenhang mit ukrainischen Drohnenangriffen immer wieder zu Einschränkungen. Durch den Einsatz der russischen Flugabwehr sind dann bisweilen keine Starts und Landungen möglich.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion./ksr/DP/mis