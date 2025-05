Auftragseingang in der Industrie steigt stark - Vorzieheffekte wegen US-Zöllen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutschen Industriebetriebe haben einen überraschend deutlichen Anstieg beim Auftragseingang verzeichnet. Im März zogen die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich um 3,6 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Analysten hatten zwar ein Plus erwartet, allerdings lediglich in Höhe von 1,3 Prozent. Im Februar hatten die Bestellungen in den Industriebetrieben noch stagniert.

Das Orderplus im März dürfte zum Teil auf Vorzieheffekte als Reaktion auf die angekündigten US-Zollerhöhungen zurückzuführen sein, teilte Destatis mit. Allerdings deute die ebenfalls deutlich gestiegene Nachfrage der europäischen Nachbarn nach deutschen Investitionsgütern mit plus 12,8 Prozent auf eine Belebung der Investitionstätigkeit hin.

Im Jahresvergleich fiel die Entwicklung im März ebenfalls klar besser als erwartet aus. In dieser Betrachtung meldete das Bundesamt einen Anstieg um 3,8 Prozent, während Analysten mit einem Plus von 1,2 Prozent gerechnet hatten./la/stk