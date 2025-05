Außenminister der EU-Staaten tagen in Warschau

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Außenminister der EU-Staaten kommen an diesem Mittwoch (16.30 Uhr) zu einem zweitägigen Treffen in Polens Hauptstadt Warschau zusammen. Bei den Beratungen soll es am Nachmittag zunächst um die Zusammenarbeit mit Großbritannien in außenpolitischen Fragen gehen. Am Donnerstagvormittag stehen dann Gespräche über den anhaltenden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die aktuell schwierigen Beziehungen der EU zu der Regierung des neuen US-Präsidenten Donald Trump auf dem Programm.

Als Gast wird zu den Gesprächen über die Zusammenarbeit mit Großbritannien der britische Außenminister David Lammy erwartet. Zum Abschluss des Treffens soll es dann am Donnerstag auch noch ein Mittagessen mit Vertretern aus EU-Beitrittskandidatenländern geben. Dazu gehören neben den Westbalkan-Staaten auch die Ukraine, Moldau und die Türkei.

Aus Deutschland wird zu dem Außenministertreffen der CDU-Politiker Johann Wadephul erwartet. Er soll die Bundesrepublik künftig als Nachfolger von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei Terminen dieser Art vertreten./aha/DP/jha