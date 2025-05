DAX stabil zum Start der neuen Bundesregierung

Am Mittwochvormittag zeigt sich der deutsche Aktienmarkt beauptet. Der DAX notiert kaum verändert. Die US-amerikanischen Börsen signalisieren eine freundliche Eröffnung. Die Aussicht auf bevorstehende Handelsgespräche zwischen den USA und China sowie die jüngste Zinssenkung der chinesischen Zentralbank sorgen für eine optimistische Stimmung unter den Anlegern.

Makroökonomischer Überblick

Am heutigen Mittwoch steht die Ernennung von Friedrich Merz zum Bundeskanzler im Fokus der politischen Aufmerksamkeit. Nach zwei Wahlgängen wurde Merz vom Bundestag bestätigt, was nach monatelanger politischer Unsicherheit für Stabilität sorgt. International richten sich die Blicke auf die anstehenden Handelsgespräche zwischen den USA und China, die am Wochenende stattfinden sollen. Diese Gespräche werden als entscheidend für die zukünftige Entwicklung der globalen Handelsbeziehungen angesehen.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Deutsche Unternehmen:

Rheinmetall AG: Die Aktie des Rüstungskonzerns notiert am Mittwochvormittag nahezu unverändert. Rheinmetall profitiert weiterhin von der hohen Nachfrage nach Rüstungsgütern und der positiven Entwicklung im Verteidigungssektor.



Internationale Unternehmen:

Amazon.com Inc.: Die Aktie des E-Commerce-Riesen zeigt sich am Mittwochvormittag stabil. Amazon profitiert weiterhin von der starken Nachfrage im Online-Handel und dem Wachstum seiner Cloud-Sparte AWS.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5FYL 4,58 23221,5 Punkte 22786,110555 Punkte 46,4 Open End DAX® Bull UG5PAG 1,2 23221,5 Punkte 23190,00 Punkte – Open End Gold Bull UG62D5 3,49 3387,15 USD 3350,00 USD 87,92 Open End DAX® Bull UG5PAB 1,2 23221,5 Punkte 23140,00 Punkte – Open End NASDAQ 100 Bull UG5V4C 12,13 19791,344984 Punkte 18567,454062 Punkte 14,45 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.05.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Meta Platforms Call HC83PJ 2,31 587,12 USD 600,00 USD 10,51 18.06.2025 PROSUS Call UG1UQ6 0,42 42,485 EUR 45,00 EUR 10,37 17.12.2025 Renk Call UG4V9W 17,57 58,44 EUR 45,00 EUR 2,69 17.09.2025 DAX® Call UG61FG 1,68 23278,5 Punkte 25100,00 Punkte 25,24 18.07.2025 Rheinmetall Call UG0JV2 68,81 1660,75 EUR 1000,00 EUR 2,21 17.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.05.2025; 10:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall UG59V2 15,58 1666,75 1316,280867 EUR 5 Open End Renk Group HD4GRS 18,48 58,65 39,16876 EUR 3 Open End Palantir Technologies UG0W71 17,98 109,725 54,448506 USD 2 Open End Nasdaq-100® HD35ZZ 3,80 19791,34498 16496,682158 Punkte 6 Open End Nasdaq-100® UG4V54 8,46 19791,34498 17321,421376 Punkte 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.05.2025; 10:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!