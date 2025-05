EQS-News: ProCredit Holding in den deutschen Small-Cap-Index SDAX aufgenommen

EQS-News: ProCredit Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ProCredit Holding in den deutschen Small-Cap-Index SDAX aufgenommen



ProCredit-Aktie wird mit Wirkung zum 9. Mai 2025 in den Auswahlindex für deutsche Small Caps (SDAX) aufgenommen

Bezogen auf die Marktkapitalisierung des Streubesitzes zählt die ProCredit Holding zu den 160 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland

ProCredit Holding erreicht bedeutenden strategischen Meilenstein; Potenzial für weitere Steigerung der Attraktivität der ProCredit Aktie

Frankfurt am Main, 07. Mai 2025 – Die ProCredit Holding AG (WKN: 622340, ISIN: DE0006223407), Muttergesellschaft der deutschen Impact-Bankengruppe ProCredit, die vor allem in Südost- und Osteuropa tätig ist, wird in den SDAX aufgenommen. Diese Entscheidung wurde gestern von STOXX Ltd. bekannt gegeben. Gemessen an der Marktkapitalisierung des Streubesitzes zählt die ProCredit Holding zu den 160 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands.

Die Aufnahme in den SDAX wird zum 9. Mai 2025 wirksam. Seit der Notierung am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse im Jahr 2016 hat sich das Unternehmen konsequent auch an den Anforderungen des Kapitalmarkts ausgerichtet. Bedeutend war insbesondere die im Jahr 2023 erfolgreich abgeschlossene Umwandlung der Rechtsform in eine Aktiengesellschaft (AG, zuvor: KGaA).

„Die Aufnahme unserer Aktie in den SDAX ist ein wichtiger Meilenstein für ProCredit. Sie ist ein starkes Signal, das die Sichtbarkeit unserer Gruppe am Kapitalmarkt und darüber hinaus weiter erhöht. Wir bei ProCredit sind davon überzeugt, dass verantwortungsbewusstes Bankwesen in den Ländern, in denen wir tätig sind, umfassenden positiven wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Impact mit attraktiven und nachhaltigen Renditen für Investoren verbindet. Daher freuen wir uns über die Aufnahme in den SDAX und sehen dies als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für das, was wir tun und wo wir es tun. Gleichzeitig bleiben wir weiter fokussiert und entschlossen, unsere ehrgeizige Wachstums- und Transformationsstrategie fortzusetzen, die es uns ermöglichen wird, weiterhin nachhaltige Wirkung in unseren Regionen zu erzielen und gleichzeitig Wert für unsere Aktionär*innen zu schaffen“, sagte Hubert Spechtenhauser, Vorstandsvorsitzender der ProCredit Holding AG.

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der Gruppe ist Südost- und Osteuropa. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) und die ProCredit Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und/oder künftige finanzielle Leistungsparameter und/oder künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge und/oder Entwicklungen beziehen (zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen daher einer Vielzahl von Ungewissheiten. Sollte sich eine oder mehrere dieser Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht zutreffend waren, können die tatsächlichen Umstände (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Über zwingende gesetzliche Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

