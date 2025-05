EQS-News: SBF AG übertrifft trotz Transformationskosten EBITDA-Ziel – Steigerung der Profitabilität ab 2025 erwartet

EQS-News: SBF AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

SBF AG übertrifft trotz Transformationskosten EBITDA-Ziel – Steigerung der Profitabilität ab 2025 erwartet Leipzig, 7. Mai 2025 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, hat den Geschäftsbericht für das Transformationsjahr 2024 veröffentlicht. Der Umsatz stieg auf 47,2 Mio. Euro und lag damit leicht unter der prognostizierten Spanne von 48 bis 50 Mio. Euro. Das Konzern-EBITDA übertraf mit einer Verbesserung auf 0,6 Mio. Euro hingegen die Prognose von mehr als 0,3 Mio. Euro.



„Wir blicken auf sehr herausfordernde Jahre zurück, in denen die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der internationalen Konflikte eine bessere Entwicklung von SBF erschwerten. Wir haben diese Zeit genutzt, um an den wesentlichen Stellschrauben zu drehen – und das mit Erfolg. Im abgelaufenen Jahr 2024 haben wir insbesondere unsere Kostenbasis gesenkt und die Integration von AMS in den Konzern abgeschlossen. Damit sind wir nun gut aufgestellt, um ab 2025 wieder die Profitabilität deutlich zu steigern“, sagt Robert Stöcklinger, Vorstand der SBF AG.



SBF agiert in den zukunftsträchtigen Feldern Bahn, Infrastruktur, Verteidigung und Klimaschutz. Diese Bereiche stehen nicht nur im Fokus gesellschaftlicher Transformationsprozesse, sondern werden auch in den kommenden Jahren maßgeblich durch staatliche Investitionsprogramme und Fördermaßnahmen unterstützt. Daraus ergeben sich erhebliche Wachstumspotenziale, von denen SBF langfristig profitieren wird. Mit einem Auftragsbestand von über 100 Mio. Euro (Stand: 31. März 2025) ist SBF aussichtsreich für die kommenden Jahre positioniert.



Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die SBF-Gruppe einen Umsatz von 43,0 bis 46,0 Mio. Euro (Vj. 47,2 Mio. Euro). Zudem wird eine deutliche Verbesserung der Profitabilität ab 2025 angestrebt. Die bereits 2024 eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenoptimierung, Effizienzsteigerung und Strukturverschlankung sollen im laufenden Jahr ihre volle Wirkung entfalten. SBF geht darüber hinaus von einer höheren Auslastung der Produktionsstätten aus. Das Konzern-EBITDA wird daher im Bereich von 1,5 bis 2,5 Mio. Euro erwartet (Vj. 0,6 Mio. Euro).



Der Geschäftsbericht der SBF-Gruppe kann auf der Website des Unternehmens unter https://www.sbf-ag.com/investor-relations/finanzpublikationen/ eingesehen werden.





Über die SBF-Gruppe:

Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung.



Im Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystemen „Made in Germany“. Das Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ umfasst intelligente und maßgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld „Sensortechnologie und Elektromechanik“ zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.



Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.





Unternehmenskontakt: SBF AG

Der Vorstand

Zaucheweg 4

04316 Leipzig

Tel: +49 (0)341 65235 894

E-Mail: info@sbf-ag.com



Pressekontakt: Kirchhoff Consult GmbH

Alexander Neblung

Borselstraße 20

22765 Hamburg

Tel: +49 (0)40 60 91 86 70

E-Mail: sbf@kirchhoff.de

