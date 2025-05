EQS-News: Vossloh sichert sich weiteren Großauftrag für Schienenbefestigungssysteme in China

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Vossloh sichert sich weiteren Großauftrag für Schienenbefestigungssysteme in China



05.05.2025 / 10:00 CET/CEST

Vossloh sichert sich weiteren Großauftrag für Schienenbefestigungssysteme in China

Auftragswert beträgt rund 20 Mio.€

Lieferung von Schienenbefestigungssystemen für chinesische Hochgeschwindigkeitsstrecke

Auslieferungen für 2025 geplant

Werdohl, 5. Mai 2025.Vossloh hat einen weiteren Großauftrag in China gewonnen. Die chinesische Tochtergesellschaft Vossloh Fastening Systems China Co. Ltd. wurde mit der Lieferung von Schienenbefestigungssystemen für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen den beiden südchinesischen Städten Yulin und Cenxi beauftragt. Die Verbindung ist ein bedeutender Abschnitt im Hochgeschwindigkeitsnetz Chinas. Sie verbessert die Erreichbarkeit innerhalb der Region Guangxi und stärkt die Anbindung an die Millionenmetropolen Nanning und Shenzhen. Damit leistet die Strecke einen wichtigen Beitrag zur besseren regionalen und internationalen Vernetzung, insbesondere durch die Verbindung Südchinas mit den angrenzenden Ländern Südostasiens. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 20 Mio.€. Die Auslieferungen der Schienenbefestigungssysteme sollen im Jahr 2025 erfolgen.

Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG, kommentiert: „Der Vertragsabschluss bestätigt unsere technologische Kompetenz und die Qualität unserer Produkte, die höchste Anforderungen moderner Schieneninfrastrukturprojekte erfüllen. Umso mehr freuen wir uns über den erneuten Auftrag unserer chinesischen Kunden - ein Vertrauensbeweis, der zugleich einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung unserer ambitionierten Ziele im laufenden Jahr leistet.“

Das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz ist das größte und modernste der Welt. Es umfasst aktuell etwas mehr als 49.000 Kilometer und soll bis zum Jahr 2035 auf über 70.000 Kilometer anwachsen. Vossloh ist bereits seit knapp 20 Jahren erfolgreich in China aktiv, insbesondere bei dem Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes. Die chinesische Tochtergesellschaft Vossloh Fastening Systems China Co. Ltd. mit Sitz in Kunshan hat rund 130 Mitarbeitende und gehört zu den führenden Lieferanten von Schienenbefestigungssystemen vor Ort.

Kontaktdaten für die Medien und Investoren

Ivo Banek

E-Mail: presse@vossloh.com

Dr. Daniel Gavranovic

E-Mail: investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit knapp 80 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Vossloh mit etwa 4.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.209,6 Mio.€.

05.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

