OTS: 7Learnings / KI-Pricing-Spezialist 7Learnings sichert ...

KI-Pricing-Spezialist 7Learnings sichert Series-B-Finanzierung über 10 Millionen Euro (FOTO) Berlin (ots) - - 7Learnings (https://7learnings.com/) sichert sich in Series-B-Finanzierungsrunde 10 Millionen Euro für die Weiterentwicklung der Technologie für Predictive Pricing und Handelsoptimierung sowie die Expansion nach Nordamerika und weitere Märkte. - Hauptinvestor ist Acton Capital, bekannt für Investitionen in Unternehmen wie Etsy, mytheresa, Clio und SoSafe. Auch der bestehende Investor High-Tech Gründerfonds (HTGF) beteiligte sich erneut an der Runde. - Der Abschluss der Finanzierungsrunde steht im Kontext neuer Unsicherheiten in den globalen Lieferketten, ausgelöst durch die US-Zölle, und zeigt die Relevanz der Predictive-Pricing-Lösung von 7Learnings, um Unternehmensziele zu erreichen. 7Learnings, ein führender Anbieter für KI-basierte Technologien für die Handelsoptimierung, sichert sich über 10 Millionen Euro in einer Series-B-Finanzierungsrunde. Die Runde wird angeführt von Acton Capital, einem von Europas führenden Venture-Capital-Fonds mit Fokus auf Technologie-Start-ups. Der bestehende Investor High-Tech Gründerfonds bekräftigt sein Vertrauen in das Geschäftsmodell mit einer erneuten Beteiligung. Mit der frischen Finanzierung will 7Learnings die internationale Expansion vorantreiben und legt den strategischen Fokus auf den Markteintritt in Nordamerika. Anders als viele High-Growth Technologie-Start-ups war 7Learnings bereits vor Abschluss der Series-B-Runde profitabel - ein klarer Beleg für die Stärke und Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Die gesamte Investierungssumme fließt vollständig in das weitere Wachstum und ermöglicht dem Unternehmen, seine positive Marktdynamik zu nutzen und seine internationale Präsenz strategisch auszubauen. "Wir haben ein profitables Unternehmen aufgebaut, das seinen Kunden messbare Ergebnisse liefert", sagt Felix Hoffmann, CEO und Mitgründer von 7Learnings. "Inmitten von Handelsunsicherheiten, der anhaltenden Inflation und globalen Lieferkettenherausforderungen ist eine bessere Decision Intelligence für Marken und Onlinehändler entscheidend für den Unternehmenserfolg. Die neue Finanzierung ermöglicht es uns, unsere Technologie weltweit noch mehr Händlern anzubieten. Dabei liegt unser nächster Hauptfokus auf Nordamerika." 7Learnings hat sich als führender Anbieter im Bereich KI-gestütztes Pricing etabliert und genießt das Vertrauen führender globaler Händler wie Westwing, Bonprix, Tom Tailor, Tamaris und DK Company. Die Technologie wurde durch hunderte A/B-Tests validiert. Die Retail-KI-Plattform umfasst neben Dynamic Pricing weitere Prognostizierungsfunktionen, die Marketingkampagnen mit Preisstrategien verknüpfen und den Einkauf optimieren, sodass entlang der gesamten Wertschöpfungskette Margen optimiert werden. "Angesichts anhaltender Inflation, sich wandelnden Konsumverhaltens und der schwer kalkulierbaren Auswirkungen von US-Zöllen auf unsere Beschaffungs- und Preisstrategie war 7Learnings ein entscheidender Partner, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Die KI-basierten Lösungen für Pricing und Handelsoptimierung erlauben uns, schnell zu reagieren, bessere Preisentscheidungen zu treffen und unsere Margen zu schützen, ohne Kompromisse bei Markenimage oder dem Kundenerlebnis", sagt Timo Bethlehem, Managing Director bei http://meinemarkenmode.de/ . Der Modehändler arbeitet seit fünf Jahren mit 7Learnings zusammen und konnte durch deren Predictive-Pricing-Lösung eine Umsatzsteigerung von 13 Prozent erreichen. Mit der Fähigkeit, Preissetzung, Marketing und Einkauf durch Machine Learning zu synchronisieren ermöglicht 7Learnings smartere, schnellere und profitablere Entscheidungen. "Preisgestaltung ist einer der wirkungsvollsten Hebel für Profitabilität im E-Commerce. Was uns bei 7Learnings am meisten beeindruckt hat, ist ihre State-of-the-Art KI-Technologie, die durchweg besser performt als der Wettbewerb. In Deutschland ist 7Learnings bereits Marktführer, und wir freuen uns, sie bei ihrer internationalen Expansion zu unterstützen", sagt Sebastian Wossagk, Managing Partner bei Acton Capital. "Während KI scheinbar in allen technologiegetriebenen Geschäftsmodellen Einzug hält, ist es wichtiger denn je, auf ihren ROI zu schauen. Die KI-Anwendungen von 7Learnings bieten einen klaren und messbaren Vorteil für die Geschäftsergebnisse ihrer Kunden. Wir sind beeindruckt von der Vision und dem Drive des Führungsteams und freuen uns, unser Investment zu bekräftigen", fügt Martin Möllmann, Principal bei HTGF, hinzu. Über 7Learnings 7Learnings (https://7learnings.com/) bietet eine KI-gestützte Preisgestaltungsplattform für Einzelhändler und Marken und leistet Pionierarbeit bei der übergreifenden Optimierung von Preisgestaltung und Performance Marketing. Mit dem Machine-Learning-Algorithmus von 7Learnings können Händler und Marken die Auswirkungen von Preisentscheidungen prognostizieren, für alle Produkte den optimalen Preis bestimmen und die manuelle Arbeit um bis zu 80 Prozent reduzieren. Die Lösung wurde in zahlreichen A/B-Experimenten rigoros getestet und liefert durchweg messbare Performance-Steigerungen und Gewinnsteigerungen von mehr als zehn Prozent. 7Learnings wurde 2019 von Felix Hoffmann, Eiko van Hettinga, Martin Nowak in Berlin gegründet. Zu den Kunden gehören internationale Unternehmen wie Westwing, Bonprix, Tom Tailor, Tamaris und DK Company. Pressekontakt: PIABO PR GmbH Cornelia Bornheimer mailto:7learnings@piabo.net Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179581/6028317 OTS: 7Learnings