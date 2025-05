Baltische Staaten sperren Luftraum für Ficos Moskau-Reise

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der wegen seines Russland-freundlichen Kurses kritisierte slowakische Ministerpräsident Robert Fico muss für seinen Flug nach Moskau zu den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkrieges aufwändige Umwege in Kauf nehmen.

Die baltischen Staaten sperrten ihren Luftraum für die Maschine des Regierungschefs. Laut der AirNav-Website hob das Regierungsflugzeug am Donnerstagnachmittag vom Flughafen Bratislava ab und sollte gegen 21.30 Uhr Ortszeit (20.30 MEZ) in Moskau landen. Der Flug sollte über Ungarn, Rumänien, das Schwarze Meer, Georgien und dann in das russische Dagestan führen.

Flugzeuge, die zwischen Russland und Europa verkehren, nutzen in der Regel den litauischen Luftraum. Grund ist, dass europäische Fluggesellschaften 2021 angewiesen wurden, die kürzere Route über Belarus zu meiden. Dies war Teil der Sanktionen gegen die Regierung in Minsk, die eine westliche Maschine mit einem Regierungsgegner an Bord mit einem Kampfjet zur Landung gezwungen hatte.

Litauens Präsident Gitanas Nauseda hatte angekündigt, Überflüge für Fico und den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic nach Moskau zu sperren. Lettland hatte erklärt, keine Flüge zu den Feierlichkeiten in Moskau zu genehmigen. "Estland hat uns mitgeteilt, dass es uns nicht erlauben wird, sein Territorium zu überfliegen", berichtete Fico auf seiner Facebook-Seite. "Dies erschwert unseren Zeitplan außerordentlich."

Fico ist der einzige Staats- und Regierungschef der Europäischen Union, der bei den Feierlichkeiten am 9. Mai in Moskau dabei sein wird. An der Parade werden mehr als zwei Dutzend ausländische Würdenträger teilnehmen, darunter der chinesische Präsident Xi Jinping. Fico reist nach Moskau obwohl die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas die EU-Staats- und Regierungschefs aufgefordert hatte, sich nicht an Russlands militärischen Feierlichkeiten zu beteiligen.

(Berichterstattung von Michael Kahn in Prag, zusätzliche Berichterstattung von Jan Lopatka in Prag, Barbara Erling in Warschau und Andrius Sytas in Vilnius; Bearbeitung: Gareth Jones; Geschrieben von Hans Busemann; Redigiert von Ralf Banser)