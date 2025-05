EQS-News: AUSTRIACARD INVESTOR DAY 2025: Nachhaltiges Wachstum im Fokus

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Sonstiges

AUSTRIACARD INVESTOR DAY 2025: Nachhaltiges Wachstum im Fokus (News mit Zusatzmaterial)



08.05.2025 / 16:17 CET/CEST

AUSTRIACARD INVESTOR DAY 2025:

Nachhaltiges Wachstum im Fokus

Wien, 8. Mai 2025 – Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG), gelistet an der Wiener und an der Athener Börse, präsentierte auf dem Investor Day 2025 ihren Wachstumspfad.

Das Management erläuterte die Wachstumsstrategie des Unternehmens und präsentierte die mittelfristigen Finanzziele für die nächsten drei Jahre.

Die Aktualisierung der Ziele bilden die Grundlage für das Wachstum und die strategischen Prioritäten des Unternehmens. In den letzten Jahren hat die AUSTRIACARD ihre Produkte und organisatorischen Fähigkeiten verbessert, was zu einem starken Wachstum und einer deutlichen Verbesserung der Rentabilität geführt hat.

Das Unternehmen hat sich von einem führenden Anbieter von Zahlungslösungen zu einem Anbieter angewandter Technologien entwickelt, der sich auf digitale, KI-gestützte Technologien spezialisiert hat. Die GaiaB-Plattform und die Agentic-KI-Lösungen bieten fortschrittliche Möglichkeiten zur Digitalisierung und Automatisierung und bedienen sowohl den öffentlichen als auch den privaten Sektor in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Das angestammte Kartengeschäft bleibt dabei ein starkes Fundament.

Das Management ging auf die zu erwartenden Herausforderungen sowie Chancen ein. Diese Chancen stehen im Mittelpunkt der Strategie, die sich auf die folgenden drei wichtigen Wachstumssäulen stützt:

Geografische Expansion: Ziel ist die Fokussierung auf Schlüsselmärkte und die Bewertung ihres mittelfristig erwarteten Beitrags. Ausbau des Marktanteils: Hierzu gehören wachstumsfördernde Initiativen wie Investitionen in unsere Organisationsstruktur und strategische Akquisitionen. Erweiterung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios: Wir wollen die Kundenbedürfnisse durch lösungsorientierte Angebote und wiederkehrende Umsatzmodelle besser adressieren.

Im Rahmen des Strategieupdates hat AUSTRIACARD die folgenden mittelfristigen Ziele für den Zeitraum 2025 bis 2027 bekannt gegeben:

Organisches Umsatzwachstum von durchschnittlich 6-7 Prozent p.a.

Prozent p.a. Steigerung der angepassten EBITDA-Marge auf 15-17 Prozent.

Prozent. Investitionsquote von 4-5 Prozent des Umsatzes p.a.

Prozent des Umsatzes p.a. AUSTRIACARD bekräftigt die Verfolgung einer Dividendenpolitik in Höhe von 20 bis 25 Prozent des Nettogewinns und zur Beibehaltung eines Verhältnisses von Nettoverschuldung zu EBITDA von 1,5 bis 2x (ohne Berücksichtigung von M&A-Aktivitäten).

Diese Ziele werden durch den operativen Cashflow und gezielte Investments unterstützt.

Klares Bekenntnis zu nachhaltiger Wertschöpfung

Manolis Kontos, CEO der AUSTRIACARD HOLDINGS AG: “Auf unserem Investorentag haben wir Einblicke in die Umsetzung unserer Strategie, die Wachstumstreiber unseres Geschäfts und die Grundlagen unseres starken Wachstums gegeben.

Wir halten an den drei Säulen unseres strategischen Wachstums fest: geografische Expansion, Ausbau unserer Marktanteile und Verbesserung unserer Produkte und Fähigkeiten. Wir werden weiterhin erhebliche Investitionen tätigen, um unser Angebot umzugestalten und uns zu einem Anbieter ganzheitlicher Lösungen mit starkem Technologiefokus zu entwickeln.

Wir werden anorganische Gelegenheiten nutzen, um unsere Produktlösungen und Marktpositionierung zu verbessern. Diese gezielten Initiativen werden unser Kundenangebot in verschiedenen Regionen bereichern und unsere Kompetenzen weiter ausbauen.

Darüber hinaus werden wir in unsere MitarbeiterInnen investieren, um unsere Organisationsstruktur zu verbessern und die Grundlage für die Umsetzung unserer Zukunftspläne zu schaffen.“

Die Präsentation ist hier abrufbar: ACAG_Investor-Day_Presentation.pdf

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.400 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Kürzel “ACAG” notiert.

Ansprechpartner: Markus Kirchmayr, Group CFO

E-Mail: investors@austriacard.com

Tel.: +43 1 61065 - 384

Website: www.austriacard.com

Symbol: ACAG

ISIN: AT0000A325L0

Börse(n): Wiener Börse (Prime Market) Athener Börse (Main Market