EQS-News: ElringKlinger: Q1 2025 auf Kurs – nächste Stufe der Transfor-mation in der Umsetzung

EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

ElringKlinger: Q1 2025 auf Kurs – nächste Stufe der Transfor-mation in der Umsetzung



08.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

ElringKlinger: Q1 2025 auf Kurs – nächste Stufe der Transformation in der Umsetzung

Ergebnisse für das erste Quartal 2025: Konzernumsatz bei 423,1 Mio. EUR (Q1 2024: 465,3 Mio. EUR), organische Verbesserung gegenüber gleichem Vorjahreszeitraum um 2,2 % Bereinigte EBIT-Marge mit 4,9 % (Q1 2024: 5,2 %) im Einklang mit Gesamtjahresziel von rund 5 % Operativer Free Cashflow aufgrund der Vorfinanzierung von Projekten und hoher Investitionstätigkeit bei minus 120,3 Mio. EUR (Q1 2025: -5,8 Mio. EUR), Nettofinanzverbindlichkeiten bei 370,4 Mio. EUR (Q1 2024: 329,1 Mio. EUR)

Vorstand hat Kostenreduzierungsprogramm STREAMLINE zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beschlossen, Einsparziel: mindestens 30 Mio. EUR p.a. ab 2026

CEO Thomas Jessulat: „Wir haben bereits strategische Entscheidungen zur Fokussierung getroffen und konzentrieren uns künftig auf unsere profitablen Bereiche. Mit unserem Programm STREAMLINE passen wir nun unsere internen Strukturen an, um für den weiteren Weg der Transformation schlagkräftig aufgestellt zu sein.“

Die ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602) hat die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 vorgelegt. Demnach hat der ElringKlinger-Konzern im Berichtszeitraum einen Umsatz von 423,1 Mio. EUR (Q1 2024: 465,3 Mio. EUR) erzielt. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die beiden veräußerten Konzerngesellschaften in der Schweiz und den USA im ersten Quartal 2024 noch einen Umsatz von 44,7 Mio. EUR beigesteuert hatten, d.h. die entsprechende Vergleichsbasis aus dem Vorjahresquartal beträgt demzufolge 420,6 Mio. EUR. Zudem schmälerten Währungseffekte in Höhe von 7,9 Mio. EUR oder 1,7 % den Umsatz. Organisch, das heißt um Währungs- und M&A-Effekte bereinigt, stiegen die Umsatzerlöse um 10,4 Mio. EUR oder 2,2 % – gleichbedeutend mit einer besseren Performance als der Markt, der sich im ersten Quartal 2025 global um plus 1,3 % und in Europa um minus 6,7 % veränderte.

Geschäftsbereich E-Mobility weiter gewachsen

Während bei den Segmenten das Ersatzteilgeschäft um 12,8 % und die Kunststofftechnik um 12,1 % zulegten, entwickelte sich das Segment Erstausrüstung unter Berücksichtigung der Veräußerung der beiden Konzerngesellschaften leicht rückläufig. Innerhalb des Segments konnte der Geschäftsbereich E-Mobility seinen Umsatz von 11,3 Mio. EUR auf 26,8 Mio. EUR erneut mehr als verdoppeln. Hierfür ist insbesondere der weitere Hochlauf eines Großserienauftrags über Zellkontaktiersysteme am Standort Neuffen (D) verantwortlich.

Bereinigte EBIT-Marge auf Kurs

Hinsichtlich des Ergebnisses hat der Konzern im Jahresauftaktquartal in einem schwierigen Umfeld Kurs gehalten und mit einem bereinigten EBIT von 20,5 Mio. EUR (Q1 2024: 24,0 Mio. EUR) eine bereinigte EBIT-Marge von 4,9 % (Q1 2025: 5,2 %) erzielt. Bei Investitionen von 45,0 Mio. EUR (Q1 2024: 16,9 Mio. EUR) und einem Net Working Capital von 454,4 Mio. EUR (Q1 2024: 489,3 Mio. EUR) belief sich im Berichtsquartal der operative Free Cashflow auf minus 120,3 Mio. EUR (Q1 2024: -5,8 Mio. EUR), d.h. wovon rund ein Drittel aus Investitionen in Sachanlagen resultieren. Mit Blick auf den bevorstehenden Anlauf von weiteren Großserienaufträgen und deren Vorbereitung waren sowohl für Investitionen höhere als auch für die Cashflow-Entwicklung niedrigere Werte als im Vorjahresquartal erwartet worden. Infolge dieser Veränderungen lagen die Nettofinanzverbindlichkeiten mit 370,4 Mio. EUR (31.03.2024: 329,1 Mio. EUR) über dem entsprechenden Vorjahresvergleichswert.

Thomas Jessulat, Vorstandsvorsitzender des ElringKlinger-Konzerns, kommentiert die Quartalszahlen: „Wir investieren derzeit in die Herstellung von E-Mobility-Produkten auf Basis unserer erhaltenen Großserienaufträge. In Neuffen läuft der erste Auftrag über Zellkontaktiersysteme weiter hoch, ein weiterer läuft zum Jahresende an. Zudem bereiten wir die Serienproduktion in China vor und errichten in South Carolina in den USA unseren Battery Hub Americas. Diese wichtigen Wachstumsschritte spiegeln sich sowohl in den Investitionen als auch im Cashflow und in den Nettofinanzverbindlichkeiten wider. Insgesamt sind wir auf Kurs, unsere Jahresziele 2025 zu erfüllen.“

Ausblick bestätigt

Der Konzern erwartet weiterhin für den Umsatz 2025 einen Betrag, der organisch dem Vorjahreswert entspricht, sowie eine bereinigte EBIT-Marge von rund 5 %. Für den operativen Free Cashflow rechnet ElringKlinger nach wie vor mit einem Wert in Höhe von rund 1 bis 2 % des Konzernumsatzes, hinsichtlich des Nettoverschuldungsgrades (Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA) strebt der Konzern einen Wert von rund 2 an. Neben den weiteren Kennzahlen für 2025 wird auch der mittelfristige Ausblick bestätigt.

Kostenreduzierungsprogramm STREAMLINE zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

Um ElringKlinger weiter zielgerichtet für die Zukunft aufzustellen und die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns nachhaltig zu verbessern, hat der Vorstand das Programm STREAMLINE zur Überprüfung und Reduzierung der Personalkostenstruktur beschlossen. STREAMLINE beinhaltet gezielte Maßnahmen für unterschiedliche Beschäftigtengruppen und hat zum Ziel, die Kapazitäten des Konzerns in seinen einzelnen Zentral- und Geschäftsbereichen zu optimieren. Bestimmendes Prinzip für Beschäftigte der deutschen Standorte ist die beidseitige Freiwilligkeit. Zum Kern des Programms gehört hier auch ein konzerninterner Arbeitsmarkt, um Beschäftigte in andere Bereiche zu übernehmen. Das Programm hat zum Ziel, die Personalkosten des Konzerns um mindestens 30 Mio. EUR pro Jahr ab 2026 zu reduzieren.

Dazu Thomas Jessulat, CEO: „ElringKlinger hat in den vergangenen Jahren ein breites Produktportfolio entwickelt und dafür eine entsprechende Organisationsstärke aufgebaut. Im Zuge des Wandels unserer Branche haben wir bereits strategische Entscheidungen zur Fokussierung getroffen und konzentrieren uns künftig auf unsere profitablen Bereiche. Mit unserem Programm STREAMLINE passen wir nun auch unsere internen Strukturen an die neuen Gegebenheiten an, um für den weiteren Weg der Transformation schlagkräftig aufgestellt zu sein.“

Der Konzern hat im Rahmen seine Transformationsstrategie SHAPE30 bereits wesentliche Weichen gestellt, um auch im Jahr 2030 wettbewerbsfähig zu sein. Dazu gehört neben dem Verkauf von zwei Gesellschaften in der Schweiz und den USA auch der Beschluss, das Systemgeschäft bei den elektrischen Antriebseinheiten zu beenden und sich auf das profitable Komponentengeschäft zu konzentrieren. Darüber hinaus konzentriert der Konzern sein globales Standortnetzwerk.

Kennzahlen über das 1. Quartal 2025

* Bei den Zahlen zum ersten Quartal 2025 ist zu berücksichtigen, dass zum Jahresende 2024 die Veräußerung der beiden Tochtergesellschaften in Buford, GA (USA) und Sevelen (CH) vollzogen wurde.

◊ Wert um den Beitrag der beiden Tochtergesellschaften in Buford, GA (USA) und Sevelen (CH) bereinigt

Über ElringKlinger

Als weltweit aktiver, unabhängiger Zulieferer ist die ElringKlinger-Gruppe ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie mit einzigartiger Expertise. Unser Produktportfolio umfasst innovative Lösungen für Pkw und Nfz mit Elektromotor, Hybridtechnik oder Verbrennungsmotor. Neben dem Antrieb zählen Unterboden, Fahrwerk, Bremssystem, Innenraum und Karosserie zu den weiteren Einsatzbereichen. Schon frühzeitig haben wir uns als Spezialist für Elektromobilität positioniert – mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie dazugehörigen Komponenten und Baugruppen, wie Kunststoffgehäuse und metallische Stanz- und Formteile.

Maßgeschneiderte Leichtbauteile von ElringKlinger sind im gesamten Fahrzeug einsetzbar und punkten unter anderem mit Gewichtsreduktion, Effizienz und Funktionsintegration, gerade auch bei E-Mobility-Applikationen.

Den Aftermarket in über 140 Ländern beliefern wir mit einem umfangreichen Ersatzteilprogramm.

Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.000 Mitarbeitende. Mit über 40 Standorten weltweit ist ElringKlinger global aufgestellt und in allen wichtigen Automobilregionen nah am Kunden vertreten.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Markteinschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind insbesondere nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Obwohl der Vorstand überzeugt ist, dass die gemachten Aussagen und ihre zugrunde liegenden Überzeugungen und Erwartungen realistisch sind, beruhen sie auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen sind abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die zu Änderungen der ausgedrückten Erwartungen und Einschätzungen führen können. Zu diesen Faktoren zählen zum Beispiel Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage, Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen, die mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie.

Kontakt:

Weitere Informationen erhalten Sie von:

ElringKlinger AG

Dr. Jens Winter

Strategic Communications

Max-Eyth-Straße 2

D-72581 Dettingen/Erms

Fon: 07123 724-88335

E-Mail: jens.winter@elringklinger.com

08.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2132662 08.05.2025 CET/CEST