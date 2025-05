EQS-News: Erlebnis Akademie AG erreicht 2024 Wachstumsziele und verbessert Ergebnis deutlich

EQS-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Erlebnis Akademie AG erreicht 2024 Wachstumsziele und verbessert Ergebnis deutlich



Erlebnis Akademie AG erreicht 2024 Wachstumsziele und verbessert Ergebnis deutlich

Vorläufiger Umsatz 2024 liegt bei 25,1 Mio. Euro (Vorjahr: 23,8 Mio. Euro)

Operatives Ergebnis (EBIT) steigt nach vorläufigen Zahlen auf 0,32 Mio. Euro (Vorjahr: -0,40 Mio. Euro)

Positives Resümee der ersten vier Monate 2025: Umsatzwachstum gegenüber gutem Vorjahreszeitraum

Bad Kötzting, 8. Mai 2025 – Die Erlebnis Akademie AG hat heute das vorläufige Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Demnach erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 25,1 Mio. Euro und konnte damit gegenüber dem Vorjahr (23,8 Mio. Euro) spürbares Wachstum verzeichnen (+5,5 %). Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich auf 0,32 Mio. Euro, nachdem im Vorjahr ein Minus von -0,40 Mio. Euro verbucht worden war. Diese Entwicklung spiegelt die erfolgreiche Umsetzung eingeleiteter Maßnahmen wider und zeugt gleichzeitig von einer stabileren Geschäftsentwicklung.

„Die Besucherdynamik des Jahres 2024 deutet vermutlich auf die Rückkehr zum Wachstumspfad hin, wenngleich wir noch immer deutliches Steigerungspotential sehen. Dennoch konnten wir umsatzseitig gegenüber dem Vorjahr wachsen und haben vor allem auch unsere Ertragsentwicklung deutlich verbessert“, sagt Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. „Besonders erfreulich ist, dass auch die bislang Verluste erwirtschaftenden Standorte im vergangenen Jahr zum Teil deutliche Umsatzzuwächse erwirtschaften konnten. Insgesamt hatten wir im Jahr 2024 2,3 Mio. Gäste an unseren Standorten (inkl. Minderheitenbeteiligung), ein Plus von 4,5 %. Das ist noch nicht das angepeilte Niveau, aber ein Schritt dorthin.“

Der erzielte Umsatz liegt im Rahmen der im November 2024 nach unten angepassten Jahresprognose. Diese Anpassung war notwendig, da das Besucheraufkommen in einigen Monaten vor allem aufgrund unerwartet schlechter witterungsbedingter Einflüsse unter den Erwartungen blieb. Dennoch konnte das Unternehmen durch gezielte Maßnahmen, wie die Illuminationen im Winter sowie erweiterter Marketingaktivitäten, im Vergleich zum Vorjahr wachsen und eine stärkere operative Leistung vorweisen.

Auch das laufende Geschäftsjahr 2025 ist bislang positiv verlaufen: Bis zum 30. April 2025 verzeichnete eak ein Besucheraufkommen auf dem guten Vorjahresniveau und lag beim Umsatz leicht darüber. Dies ist ein Hinweis auf eine weiterhin hohe Nachfrage und große Kundenresonanz. Das Unternehmen blickt zuversichtlich auf die kommenden Monate. „Wir haben zudem wieder interessante Neu- und Erweiterungsprojekte in der Planung und der Umsetzung, wie z. B. das Bärengehege in Krkonse (Tschechien) oder die Rutsche in Laurentides (Kanada). Weiterhin werden wir voraussichtlich an mehreren Standorten mit einem neuen Partner in den nächsten Jahren Zusatzattraktionen in Form von Spiel- und Kletterelementen umsetzen, um die Anlagen noch attraktiver zu gestalten“, berichtet Bernd Bayerköhler, CEO der Erlebnis Akademie AG. Darüber hinaus forcieren wir mit unserem slowakischen Partner weiter die Umsetzung eines neuen Baumwipfelpfades in Istrien, einem absoluten Touristenhotspot. Zudem arbeiten wir an der Umsetzung eines Baumwipfelpfades in Nordirland zusammen mit unserem irischen Partner.“

Die Erlebnis Akademie plant weiterhin Prozesse in allen Bereichen zu verschlanken und wird daher als eine Folge ab dem Jahr 2025 keinen separaten Quartalsbericht zum ersten Quartal mehr veröffentlichen. Stattdessen wird es künftig eine kompakte Pressemitteilung zu den Zahlen geben. Hintergrund dieser Entscheidung ist vor allem die begrenzte Aussagekraft der Q1-Ergebnisse, die nur auf einem sehr geringen Teil des Jahresumsatzes beruhen und insbesondere durch die jährlich variierende Lage der Osterferien stark schwanken Zudem sollen durch den Verzicht auf die detaillierte Berichterstattung Kosten eingespart und die internen Ressourcen gezielter eingesetzt werden. Der Halbjahresbericht sowie der Quartalsbericht zum dritten Quartal werden, wie in der Vergangenheit in gewohnter Form erstellt und veröffentlicht.

Hinweis: Der testierte Konzernabschluss 2024 wird zum 27. Juni 2025 veröffentlicht und Investoren auf der Internetseite der Erlebnis Akademie unter www.eak-ag.de im Bereich Investoren zum Download zur Verfügung gestellt.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang 13 Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von mehr als 85 Mio. Euro errichtet. Die fünf deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife.

Die Erlebnis Akademie ist darüber hinaus mit Standorten in Tschechien [Krkonoše (2017)], der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)], Slowenien [Pohorje (2019)], Frankreich [Elsass (2021)] Irland [Avondale Forest (2022)] und Kanada [Laurentides (2022)] vertreten. An ausgewählten Standorten hat das Unternehmen zusätzlich bereits insgesamt vier Abenteuerwälder umgesetzt. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2024 besuchten insgesamt 2,3 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder der eak-Gruppe (inkl. Minderheitenbeteiligungen). Neben der Planung von – unter normalen Rahmenbedingungen – durchschnittlich jährlich zwei bis drei neuen Erlebniseinrichtungen bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandise, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing – sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten.

Kontakt Investor Relations (eak)

Erlebnis Akademie AG

Johannes Wensauer

T +49 9941 / 90 84 84-0

ir@eak-ag.de

Kontakt Investor Relations (Better Orange)

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair/Vera Müller

T +49 89 / 889 69 06-22

eak@linkmarketservices.eu

