GNW-News: ZA Miner führt Trump Coin ein, einen politisch inspirierten Token auf Ethereum-Basis

^Einblick in den Betrieb von ZA Miner: Unterstützung einer neuen Generation digitaler Vermögenswerte wie Trump Coin. MIDDLESEX, Vereinigtes Königreich, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZA Miner, eine globale Plattform für den Handel mit digitalen Vermögenswerten und Innovationen, gibt heute die Einführung von Trump Coin bekannt (https://www.zaminer.com/), einer neuen Kryptowährung, die von der kulturellen und politischen Präsenz des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten inspiriert ist. Trump Coin basiert auf der Ethereum-Blockchain und verbindet den Reiz politischer Erinnerungsstücke mit der Zuverlässigkeit der Blockchain- Technologie. Trump Coin ist jetzt zum Handel auf www.zaminer.com (http://www.zaminer.com/) verfügbar und wurde für Nutzer entwickelt, die sich für Token mit thematischer Relevanz und echter Blockchain-Nützlichkeit interessieren. Der Vermögenswert wird sowohl als Sammlerstück als auch als funktionaler Token im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) positioniert. ?Wir beobachten ein wachsendes Interesse an Tokens, die kulturelle Themen repräsentieren", erklärte ein Sprecher von ZA Miner. ?Mit Trump Coin bieten wir unseren Nutzern einen digitalen Vermögenswert mit politischem Bezug, der gleichzeitig Transaktionsnutzen und Knappheit aufweist." Im Rahmen seines Engagements für die Diversifizierung des Krypto-Ökosystems hat ZA Miner seine Zahlungsoptionen um Trump Coin erweitert. Dies ermöglicht es Benutzern, Zahlungen für Mining- und Trading-Aktivitäten mit diesem neuen Vermögenswert zu tätigen. Darüber hinaus bietet ZA Miner eine Vielzahl von Kryptowährungs-Mining-Paketen an, aus denen Nutzer diejenigen auswählen können, die ihren Investitions- und Mining-Präferenzen am besten entsprechen. Der Token ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar und wird durch die Sicherheit, Transparenz und Effizienz der Ethereum-Infrastruktur unterstützt. In den kommenden Monaten plant ZA Miner außerdem die Einführung einer Reihe von NFTs im Zusammenhang mit Trump Coin, die Sammlern zusätzliche Möglichkeiten bieten, sich in diesem Vermögenswert zu engagieren. Neben seiner Funktion als digitale Währung wird der Wechselkurs von Trump Coin aufmerksam beobachtet, da er potenziellen Anlegern, die von den Wertschwankungen innerhalb des breiteren Kryptowährungsmarktes profitieren möchten, interessante finanzielle Möglichkeiten bietet. Trump Coin ist nicht nur eine Investitionsmöglichkeit, sondern steht auch für die übergeordnete Mission von ZA Miner, einzigartige digitale Vermögenswerte anzubieten, die Trends des öffentlichen Interesses widerspiegeln und gleichzeitig auf bewährten Blockchain-Frameworks (https://www.zaminer.com/) basieren. Die frühzeitige Einführung von Trump Coin stieß auf vielversprechende Resonanz, insbesondere in Krypto-Foren und Community-Diskussionen. Um mehr zu erfahren oder Trump Coin zu traden, besuchen Sie bitte www.zaminer.com (http://www.zaminer.com/). Haftungsausschluss: Trump Coin steht in keiner Verbindung zu Donald J. Trump, der Trump Organization oder damit verbundenen Unternehmen und wird von diesen weder unterstützt noch empfohlen. Medienkontakt: SHEIKH, Anisah Fatema ZA FUNDINGS LTD info@zaminer.com https://www.zaminer.com/ Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e6942b0f- 72bc-435b-9ab9-09d0841816fe °