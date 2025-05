OTS: LWLcom GmbH / LWLcom übernimmt rrbone und stärkt Marktposition als ...

LWLcom übernimmt rrbone und stärkt Marktposition als unabhängiger Telekommunikationsanbieter (FOTO) Bremen/Dortmund (ots) - Die LWLcom GmbH, ein führender unabhängiger Anbieter von Telekommunikations- und Infrastrukturdienstleistungen mit Sitz in Bremen, gibt heute die Übernahme der rrbone GmbH mit Hauptsitz in Dortmund bekannt. rrbone zählt zu den etablierten Service Providern mit deutschlandweiter Reichweite sowie einem internationalen Kundenstamm, der über ein einzigartiges Know-how für die Planung, den Aufbau und den Betrieb von Netzwerken verfügt. Mit der Integration von rrbone setzt LWLcom einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen seiner mittel- bis langfristigen Wachstumsstrategie um. Ziel ist es, die eigene Marktpräsenz in den Bereichen Glasfaser, Rechenzentrumsdienste, IP-Transit und Linientechnik gezielt auszubauen und das Portfolio technologiebasierter Telekommunikationslösungen zu erweitern. - "Ich bin sehr beeindruckt von dem, was Dominik und sein Team in den letzten Jahren aufgebaut haben. Unsere Unternehmen teilen eine ähnliche 'Hands-on-Mentalität' - und ich freue mich auf den Mehrwert, den wir gemeinsam schaffen werden", erklärt Frank Holmes, CEO und Inhaber der LWLcom GmbH. "Unsere technischen Kompetenzen, unsere Kund*innenerfahrung und unsere Services ergänzen sich ideal - eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen und unsere Kund*innen." Durch die Übernahme profitieren die B2B- und B2C-Kund*innen von rrbone von einem erweiterten Produkt- und Serviceangebot, das auf der unabhängigen Infrastruktur von LWLcom basiert. Diese umfasst unter anderem vier eigene Rechenzentren sowie ein nationales Backbone, das über eigenes und angemietetes Glasfasernetz die wichtigsten deutschen Metropolregionen miteinander verbindet. - "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Frank und seinem Team bei LWLcom", so Dominik Bay, CEO der rrbone GmbH . "Gemeinsam wollen wir neue Produkte und Services entwickeln, die das Beste aus rrbone und LWLcom vereinen - darunter hochklassige Juniper Switch Fabric- und Glasfaser-IP-Produkte und 5G-Campusnetze. Die Partnerschaft ermöglicht es, unsere Technologieexpertise in neue geografische und marktbezogene Kontexte zu übertragen." Die Übernahme ist ein bedeutender Meilenstein in der Wachstumsstrategie der LWLcom GmbH. Sie basiert auf den zentralen Säulen finanzielle Stabilität, operative Exzellenz und Marktkenntnis - mit dem Ziel, durch gezielte Akquisitionen zusätzliche Infrastrukturzugänge zu gewinnen und das Netz weiter zu verdichten. Pressekontakt: Blair Wood Business Development Manager Mail: mailto:marketing@lwlcom.net Tel: 0421 988 888 745 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179722/6030248 OTS: LWLcom GmbH