Cewe bestätigt Prognose - Umsatz steigt dank Fotobuch-Nachfrage

OLDENBURG (dpa-AFX) -Cewe hat dank einer anhaltenden hohen Nachfrage nach Fotobüchern im ersten Quartal so viel umgesetzt wie noch nie zum Jahresauftakt. Der Umsatz des Fotodienstleisters ist in den drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorjahr um knapp fünf Prozent auf 173 Millionen gestiegen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei um etwas mehr als ein Fünftel auf 6,1 Millionen Euro gefallen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Oldenburg mit. Beim Ergebnis belastete das in diesem Jahr spätere Osterfest. Im laufenden Jahr war Ostern erst im April und nicht wie im Vorjahr im März. Dies habe sich negativ auf den Deckungsbeitrag - der Differenz zwischen Umsatz und variablen Kosten - ausgewirkt. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt.

Der Umsatz soll demnach im laufenden Jahr um bis zu vier Prozent auf 835 bis 865 Millionen Euro steigen - das wäre ein Plus von bis zu vier Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet Cewe zwischen 84 und 92 Millionen Euro (2024: 86). Beim Nachsteuerergebnis peilt das Management 58 bis 63 Millionen Euro an - nach rund 60 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Bei allen Spannen orientiert sich Cewe an Werten in der oberen Hälfte der jeweiligen Bandbreiten./zb/stk