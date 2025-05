Ölpreise legen weiter zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen und haben damit an die Gewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete zuletzt 65,58 US-Dollar. Das waren 62 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juni stieg um 68 Cent auf 62,63 Dollar.

Seit Beginn der Woche hat eine überraschende Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt. Allerdings hielt sich der Anstieg am Dienstag im Vergleich zum Vortag in Grenzen.

"Das Risiko für die Ölnachfrage hat sich durch die De-Eskalation im Handelskonflikt verringert", sagte Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank. Entscheidend sei allerdings, dass in den kommenden drei Monaten eine längerfristige Lösung im Handelskonflikt zwischen den beiden wichtigsten Ölverbrauchsländern gefunden werde.

Die jüngste politische Entwicklung mit einer Reise des US-Präsidenten Donald Trump in den Nahen Osten zeigte am Ölmarkt bisher wenig Auswirkungen. Die Vereinigten Staaten haben zuletzt trotz der laufenden Verhandlungen um das umstrittene Atomprogramm des Iran neue Sanktionen gegen das wichtige Förderland verhängt. Diese zielten auf drei Personen und ein Unternehmen ab. Am Sonntag war die vierte Runde der Atomgespräche zwischen beiden Ländern im Oman ergebnislos geendet./jkr/la/he