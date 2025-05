Aktien von Finanzdienstleister Etoro rasen zum Börsengang nach oben

Dem Finanzdienstleister Etoro ist am Mittwoch das Börsendebüt geglückt. Die Aktien der israelischen Firma schossen an der Nasdaq prompt auf einen Kurs von knapp 70 US-Dollar, über ein Drittel über dem Ausgabepreis von 52 Dollar. Der Broker selbst nahm durch den Börsengang fast 310 Millionen US-Dollar ein.

Zuletzt lag der Kurs noch rund 32 Prozent im Plus bei 68,40 US-Dollar. Ursprünglich hatte der Rivale des in den USA beliebten Brokers Robinhood einen Ausgabepreis von 46 bis 50 Dollar anvisiert, was eine Bewertung von 4,2 Milliarden Dollar ergeben hätte. Aktuell ist der Börsenneuling fast 5,6 Milliarden Dollar wert.

Einen ersten Börsengang blies Etoro noch ab

Bereits 2021 versuchte sich Etoro schon einmal am Sprung aufs Parkett, damals über eine Fusion mit einem sogenannten SPAC. Diese Mantelfirmen dienen einzig dazu, um Konzerne über eine Verschmelzung an die Börse zu bringen. Dadurch umgehen die Firmen, die an den Aktienmarkt wollen, langwierige rechtliche Vorbereitungen und sparen auch die kostspielige Begleitung des Börsengangs durch Investmentbanken.

Letztlich sah Etoro damals von diesem Weg ab und entschied sich nun für den traditionellen Weg an die Börse. Der erst 2007 gegründete Konzern bietet soziales Trading, bei welchem Nutzer die Anlagestrategien anderer Nutzern verfolgen können. Außerdem bietet Etoro klassische Broker-Dienstleistungen, auch für Kryptowährungen an.