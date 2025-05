GNW-News: Aduro Clean Technologies beauftragt Generation IACP mit der Bereitstellung von Marketingdienstleistungen

^LONDON, Ontario, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR149&utm_ medium=PressRelease). (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE:ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute den Abschluss einer Vereinbarung mit Wirkung zum 12. Mai 2025 (die ?Vereinbarung") mit Generation IACP Inc. (https://generationiacp.com/capital-partners/issuer- services/)(?Generation") über die Erbringung von Market-Making-Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (CSE) bekannt gegeben. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Generation die Aktien des Unternehmens an der CSE und anderen Handelsplätzen handeln, um einen angemessenen Markt aufrechtzuerhalten und die Liquidität der Aduro-Stammaktien zu verbessern. Die Vereinbarung gilt zunächst für eine Dauer von sechs Monaten und verlängert sich automatisch um jeweils sechs Monate, sofern sie nicht von einer der Parteien mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich gekündigt wird. Gemäß der Vereinbarung erhält Generation während der anfänglichen Laufzeit eine monatliche Gebühr in Höhe von 8.000 US-Dollar zuzüglich anfallender Steuern. Für die erste Verlängerungsperiode beträgt die monatliche Gebühr 9.000 US-Dollar zuzüglich anfallender Steuern. Danach erhöht sich die monatliche Gebühr automatisch an jedem Jahrestag der Vereinbarung um 3 %. Im Zusammenhang mit dem Auftrag werden keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen gewährt. Generation ist ein unabhängiger Partner des Unternehmens und besitzt zum Zeitpunkt dieser Mitteilung keine Wertpapiere von Aduro. Generation und seine Kunden können jedoch in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben. Die Market-Making-Aktivitäten von Generation zielen in erster Linie darauf ab, vorübergehende Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage nach den Aktien des Unternehmens zu korrigieren. Generation trägt die Kosten, die ihm durch den Kauf und Verkauf von Aktien des Unternehmens entstehen, und kein Dritter stellt Mittel oder Wertpapiere für die Market- Making-Aktivitäten zur Verfügung. ?Wir haben ein wachsendes Interesse an der Geschichte von Aduro sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern festgestellt", kommentierte Mena Beshay, CFO von Aduro. ?Die Beziehung zu Generation IACP ergänzt unsere Kapitalmarktstrategie und unterstützt unseren Fokus auf Zugänglichkeit, Transparenz und langfristige Ausrichtung auf die Aktionäre." Über Generation IACP Inc. Generation IACP hat seinen Sitz in Toronto, Ontario, und ist ein unabhängiger und eingetragener Makler und Mitglied der Investment Industry Regulatory Organization of Canada, der TSX-V, der Canadian Securities Exchange und der NEO Exchange. Ferner ist es eine teilnehmende Organisation, wie dieser Begriff in den Regeln und Richtlinien der Toronto Stock Exchange definiert ist. Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com) +1 226 784 8889 KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/) Jack Perkins, Senior Vice President aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com) Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem die erwartete Verbesserung der Liquidität der Aduro- Aktien, die Bedingungen und die Verlängerung der Vereinbarung, die Gebührenstruktur, die Market-Making-Aktivitäten von Generation, die in erster Linie dazu dienen, vorübergehende Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage bei den Aktien des Unternehmens zu korrigieren, der potenzielle Erwerb von Wertpapieren des Unternehmens durch Generation und seine Kunden in der Zukunft sowie das wachsende Interesse an der Aduro-Geschichte sowohl von institutionellen als auch von Kleinanlegern. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören unter anderem ungünstige Marktbedingungen, die Effektivität der Market-Making- Aktivitäten, potenzielle technologische Herausforderungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung angemessener Mittel und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9d2cd0f-bfb9-4f15- abe2-4305a88a5762 °