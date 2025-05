GNW-News: Jack Link's und MrBeast geben beispiellose globale Partnerschaft bekannt

^LONDON, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jack Link's, ein weltweit führender

Anbieter von Fleischsnacks und eines der größten privaten Lebensmittelunternehmen in den USA, gab heute eine bahnbrechende globale Partnerschaft mit dem weltweit führenden Social-Media-Creator, Unternehmer und Philanthropen MrBeast (Jimmy Donaldson) bekannt. Im Rahmen dieser wegweisenden Zusammenarbeit werden die beiden Unternehmen eine spannende Produktreihe proteinreicher Fleischsnacks unter einer gemeinsamen Marke auf den Markt bringen. Diese Partnerschaft ist die erste Zusammenarbeit von MrBeast mit einem Konsumgüterhersteller (CPG) für eine gemeinsame Produktlinie und signalisiert eine bedeutende Annäherung zwischen traditioneller Fachkompetenz in der Lebensmittelindustrie und modernem digitalem Einfluss. Die Zusammenarbeit zwischen Jack Link's und MrBeast präsentiert eine neue Reihe von Fleischsnack-Packungen mit Ihren bevorzugten Geschmacksrichtungen von Beef Jerky, Biltong und Beef Bars. Diese Packungen wurden für den bequemen Snackgenuss und einen aktiven Lebensstil entwickelt. Sie tragen das charakteristische Branding von MrBeast und erfüllen den Bedarf an proteinreichen Snacks für die Schulverpflegung, auf Reisen und für die tägliche Proteinzufuhr. ?Wir freuen uns außerordentlich über die Partnerschaft mit MrBeast", so Troy Link, CEO von Jack Link's. ?Jimmys Unternehmergeist und sein Engagement für seine Fans passen perfekt zu den Werten von Jack Link's. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit weltweit eine neue Generation von Verbrauchern für die Kategorie Fleischsnacks begeistern wird." Diese strategische Partnerschaft zielt auf den bedeutenden Markt der Generation Alpha, der Generation Z und deren Eltern ab. Obwohl 33 Prozent der jüngeren Verbraucher mehr als dreimal täglich Snacks zu sich nehmen, entscheiden sich derzeit nur etwa 9 Prozent für Fleischsnacks. Dies unterstreicht das erhebliche Wachstumspotenzial, das sich durch das Angebot attraktiver und praktischer Produkte ergibt, die die bewährte Qualität von Jack Link's mit der großen Popularität von MrBeast verbinden.* ?Ich esse Jack Link's, seit ich mich erinnern kann, daher war die Zusammenarbeit für mich eine Selbstverständlichkeit", erklärte Donaldson. ?Jetzt können wir etwas sehr Unterhaltsames und Leckeres für unsere Fans tun - ich kann es kaum erwarten, dass alle sehen, was wir uns ausgedacht haben." Jeff Housenbold, CEO von MrBeast, fügte hinzu: ?Wir sind stets auf der Suche nach Partnern, die unsere Philosophie 'besser als die Konkurrenz' und 'besser für Sie' teilen. Daher war diese Zusammenarbeit mit Jack Link's für uns eine naheliegende Entscheidung. Beast Packs sind eine Möglichkeit, das MrBeast- Erlebnis vom Bildschirm in die Snackabteilung zu bringen und gleichzeitig unsere Fans miteinander bekannt zu machen." *Nielsen NIQ Demografisches Profil (28.04.2025) Mintel 2024 Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: charlotte@quince-creative.co.uk (mailto:charlotte@quince-creative.co.uk) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0209bc2-9432-442f-b60e- a295b57eb139 °