GNW-News: Robex Kiniero-Projekt auf Kurs für erste Goldförderung im vierten Quartal

^WESENTLICHE ASPEKTE: * Die Bauarbeiten am Kiniero-Goldprojekt von Robex in Guinea verlaufen weiterhin planmäßig und im Rahmen des Budgets - die erste Goldproduktion ist für das vierte Quartal des Kalenderjahres 2025 vorgesehen. * Das Projekt bleibt weiterhin ohne LTI (Unfälle mit Ausfallzeiten). * Die Phase-1-Bohrungen zur Qualitätskontrolle in Mansounia begannen am 18. März 2025 und umfassten bis zum 30. April eine Bohrtiefe von 24.287 m. * Der SMP-Vertrag (Struktur, Mechanik und Rohrleitungen) für den Bau einer Prozessanlage wurde vergeben und die Mobilisierung hat begonnen. * Die ersten vier Kraftwerksmotoren und Generatoren wurden fertiggestellt und Anfang Juni erfolgreich für den Versand getestet. Die vier verbleibenden Kraftwerksmotoren sollen Mitte Juni getestet werden. * Mechanische und elektrische Ausrüstung, Rohrleitungen und Elektromaterialien werden planmäßig geliefert. * Die Auffüllung des ROM-Pads ist fast abgeschlossen. * Die Rückgewinnungskammer mit abgehängter Decke ist für Ende Mai als letzter großer Betonierabschnitt vorgesehen. Der Beton für die Prozessanlage ist zu 93 % fertiggestellt. * Die Fertigung von Stahlkonstruktionen und Blechbauteilen schritt mit 74 % bzw. 83 % voran, wobei sieben Lieferungen von Stahlkonstruktionen und zwei Lieferungen von Blechbauteilen auf dem Weg nach Kiniero waren. Die Fertigung der Feldtankkonstruktionen ist zu 56 % abgeschlossen. * Die Vorbereitungen für Phase 1A der Abraumhalde (TSF) stehen kurz vor dem Abschluss, wobei 450.000 m² der insgesamt 800.000 m² großen Auskleidung bereits verlegt wurden. Der Bau des Hauptdamms hat begonnen und schreitet gut voran. * Der Vertrag über die Brennstofflieferung wurde unterzeichnet, und der Bau der Brennstofflagerstätte hat begonnen. * Der Auftrag für die Installation einer Mühle wurde erteilt und die Arbeiten vor Ort beginnen Anfang Juni. * Die Verträge für Bergbau, Bohrungen und Sprengungen werden derzeit finalisiert, die Mobilisierung hat begonnen. Die vollständige Mobilisierung erfolgt im dritten Quartal des Kalenderjahres 2025. * Eine Absichtserklärung mit Vivo Energy zur Planung des Solarpark Kiniero wurde unterzeichnet. QUEBEC CITY, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc (?Robex" oder das ?Unternehmen") (TSX-V: RBX) freut sich, einen aktuellen Bericht über den Stand der Projektarbeiten im Mai 2025 für sein Goldprojekt Kiniero in Guinea (Westafrika) vorzulegen. Robex ist auf dem besten Weg, im vierten Quartal des Kalenderjahres 2025 die erste Goldförderung in Kiniero zu erzielen. Robex geht davon aus, im Jahr 2026 in Kiniero 155.000 Unzen Gold zu produzieren. Abbildung 1: Blick auf die Mühle und die CIL-Infrastruktur von Kiniero in Richtung Westen (9. Mai 2025) Abbildung 2: Luftaufnahme des Kiniero-Standorts mit Verarbeitungsanlage und Infrastruktur (9. Mai 2025) Abbildung 3: Tailings-Lagerstätte mit Darstellung des Umfangs der Auskleidung und des Baus des Hauptdamms (9. Mai 2025). Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer von Robex, dazu: ?Unsere Fortschritte in Kiniero verlaufen weiterhin im Rahmen des Budgets und Zeitplans. Einige Aspekte der Bauarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss, darunter die fast fertiggestellte Errichtung der Verarbeitungsanlage sowie die Fertigung der Stahlkonstruktionen und der Blechbauteile. Auf der Baustelle herrscht weiterhin reger Betrieb, aber unsere Teams halten strenge Sicherheitsvorschriften ein, und wir sind weiterhin unfallfrei, was sehr erfreulich ist. Verträge für den Bergbau sowie für Bohr- und Sprengarbeiten werden derzeit mit Teams unserer ausgewählten Auftragnehmer abgeschlossen, die sich zum Standort begeben, um sicherzustellen, dass die Arbeiten planmäßig beginnen können. Die Bohrungen zur Qualitätskontrolle in Mansounia sind seit ihrem Beginn im März gut vorangekommen. Nachdem wir unseren Börsengang zur Beschaffung von 120 Millionen Dollar vor Kosten und die Notierung an der ASX im Juni parallel zu unserem straffen Bauzeitplan vorangetrieben haben, bin ich sowohl unserem Bauteam als auch unseren Unternehmensmitarbeitern für ihre harte Arbeit und ihr Engagement sehr dankbar. Wir freuen uns darauf, in den nächsten Monaten die letzten Details zu klären, um unser Ziel, im vierten Quartal das erste Gold zu fördern, zu erreichen." BAUARBEITEN Die Bauarbeiten schreiten planmäßig voran, wobei die Betonarbeiten für die Prozessanlage kurz vor dem Abschluss stehen. Die erste Lieferung von Baustahl ist auf der Baustelle eingetroffen, weitere Lieferungen sind alle zwei Wochen vorgesehen. Der SMP-Vertrag ist in die Mobilisierungs- und Baustelleneinrichtungsphase eingetreten, und die Stahlkonstruktion der ersten Prozessanlage wird Anfang Juni beginnen. Der Auftrag für die Fräsanlage wurde erteilt, die wichtigsten Fräsmaschinen wurden bereits an den Standort geliefert, und die Arbeiten zur Installation der Fräsanlage werden Anfang Juni beginnen. Der Bau des Absetzteichs schreitet gut voran, wobei mehr als 50 % der Auskleidung der Phase 1A bereits fertiggestellt sind. Abbildung 4: ROM-Wand und Kammer des Vorbrechers (9. Mai 2025) Abbildung 5: Ansicht der Rückgewinnungskammer (9. Mai 2025) Abbildung 6: Verstärkung des Fundamentes für den Kraftwerksgenerator und Schalung bereit für den Betoniervorgang (9. Mai 2025) Abbildung 7: Ringbalken für Kraftstofflager gegossen (9. Mai 2025) Abbildung 8: SAG-Mühlengehäuse an die Baustelle geliefert (1. Mai 2025) NÄCHSTE SCHRITTE * Abschluss des vollständig ausgefertigten Vertrags für den Bergbau sowie die Bohr- und Sprengarbeiten. * Vergebung des Auftrags für den Erztransport. * Ausschreibungen für die Verträge zum Betrieb und zur Wartung des Labors und des Kraftwerks. * Beginn der Installationsarbeiten für die Mühle vor Ort. * Beginn der Installationsarbeiten für die SMP-Anlage. * Beschaffung wichtiger Ersatzteile für den Betrieb und die Wartung. Robex Resources Inc. Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer Alain William, Chief Financial Officer +1 581 741-7421 E-Mail: investor@robexgold.com www.robexgold.com ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten ?zukunftsgerichtete Aussagen" und ?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hierin als ?zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung (?Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des Managements beschreiben, können ?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen, wie z. B. ?anstreben", ?antizipieren", ?annehmen", ?glauben", ?können", ?erwägen", ?fortsetzen", ?könnten", ?schätzen", ?erwarten", ?prognostizieren", ?zukünftig", ?Prognose", ?anleiten", ?Hinweis", ?beabsichtigen", ?Absicht", ?wahrscheinlich", ?möglicherweise", ?könnte", ?Zielsetzung", ?Chance", ?Aussicht", ?Plan", ?Potenzial", ?sollte", ?Strategie", ?Ziel", ?wird" oder ?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte ?zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, insbesondere Aussagen zu den Bedingungen des Angebots. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Aussagen zutreffend sind, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von dem Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet sind. Zahlreiche bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die Parteien haben Annahmen und Schätzungen getroffen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder damit in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken, dass das Angebot und die Notierung an der ASX nicht abgeschlossen werden können, Risiken im Zusammenhang mit dem Aktienkurs und den Marktbedingungen, Risiken in Verbindung mit dem Abbau, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken, die Unsicherheiten bei der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten, schwankende Metallpreise, die Möglichkeit von Projektverzögerungen oder Kostenüberschreitungen oder unerwartet hohen Betriebskosten und Aufwendungen, Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer Finanzierung, Unsicherheiten in Bezug auf das behördliche Verfahren und den Zeitplan für die Einreichung und Prüfung von Genehmigungen, die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel sowie die Faktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens und in anderen Unterlagen, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat (einsehbar unter www.sedarplus.ca), offengelegt sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. 