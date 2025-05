^GREENWOOD VILLAGE, Colo., May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich erreichte

die globale Krypto-Branche eine bedeutende Nachricht: YBUOJ (https://www.ybuoj.org) hat offiziell die Lizenz als Money Services Business (MSB) von der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US- Finanzministeriums erhalten. Dieser Schritt stellt einen wesentlichen Durchbruch in der internationalen Compliance-Strategie der Plattform dar. YBUOJ-CEO Berton Hosea erklärte: ?Der Erhalt der US-MSB-Lizenz ist ein bedeutender Meilenstein unserer Globalisierungsstrategie. Sie stärkt nicht nur das Vertrauen unserer Nutzer, sondern signalisiert auch den Eintritt von YBUOJ in eine neue Phase regulierter Geschäftstätigkeit." Um die Anforderungen für die MSB-Zulassung zu erfüllen, hat YBUOJ umfassende Upgrades auf technologischer wie auch prozessualer Ebene durchgeführt. Dazu zählen die Implementierung eines dynamischen KYC-Systems, eines KI-basierten Risikomanagement-Modells sowie Sicherheitsmechanismen wie Multi-Signature- Verschlüsselung und die strikte Trennung von Hot- und Cold-Wallets. Zusätzlich wurde eine globale Regulierungs-Tracking-Engine integriert, mit der sich gesetzliche Veränderungen in Echtzeit abbilden und automatisch auf Handelsprozesse anwenden lassen - so wird jede Transaktion im Rahmen höchster Sicherheits- und Compliance-Standards ausgeführt. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Globalisierung digitaler Währungen entwickelt sich regulatorische Konformität zur Überlebensgrundlage für Handelsplattformen. Die erfolgreiche Zulassung von YBUOJ belegt nicht nur die technologische und serviceseitige Exzellenz der Plattform, sondern auch ihre Führungsrolle im Bereich Finanztransparenz und regulatorischer Integrität. Mit kontinuierlichen Investitionen in Technologie und Compliance baut YBUOJ nicht nur eine eigene Schutzmauer auf, sondern etabliert sich auch als Branchenvorbild für regulatorische Standards. YBUOJ versteht die erteilte MSB-Lizenz als Ausgangspunkt für den Aufbau eines globalen Compliance-Ökosystems. ?In der heutigen Welt der digitalen Vermögenswerte kann nur derjenige das Vertrauen von Nutzern und Märkten gewinnen, der auf einem soliden regulatorischen Fundament steht", so Berton Hosea weiter. Durch gesetzeskonforme Geschäftspraktiken, technologiebasierte Innovation und eine konsequent umgesetzte Internationalisierungsstrategie macht YBUOJ entschlossene Schritte hin zur Positionierung als führende globale Krypto-Börse. Mit dem Ausbau weiterer Lizenzierungen und einem stetig wachsenden Servicenetzwerk wird YBUOJ seine Wettbewerbsstärke im internationalen Markt weiter festigen und sich als unverzichtbarer Akteur im digitalen Finanzökosystem etablieren.