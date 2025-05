APA ots news: UNIQA, langjähriger Partner des CERN, macht den Tower zum Teilchenbeschleuniger

Wien (APA-ots) - - Mehr als 500 Expertinnen und Experten aus aller Welt kommen in der Wiener Hofburg zur FCC Week 2025 zusammen, der CERN-Konferenz zur Entwicklung eines Teilchenbeschleunigers (19.-23. Mai). - UNIQA Tower als Blickfang: Abends erstrahlt die LED-Fassade am Donaukanal als "Teilchenbeschleuniger" mit über 160.000 LEDs. - Seit 1971 Vertrauenspartnerin: UNIQA unterstützt internationale Forschung und ist Gesundheitspartner für mehr als 30.000 Wissenschaftler:innen und Ingenieur:innen am CERN. Bildmaterial und Video auf der Presse-Seite von UNIQA . Vom 19. bis 23. Mai 2025 findet in der Wiener Hofburg die elfte Auflage der " Future Circular Collider (FCC) Week " des CERN unter dem Motto "Shaping the Future of Global Science" statt. Im Mittelpunkt steht ein mögliches Teilchenbeschleuniger-Projekt der nächsten Generation am CERN, das unser Verständnis des Universums neu definieren könnte. Ein weiterer Programmhöhepunkt ist der "Economics of Big Science Day" - ein hochkarätiges Forum, bei dem Wissenschaftler:innen, Unternehmen sowie Entscheidungsträger:innen aus Politik und Wirtschaft über die Zukunft globaler und europäischer Zusammenarbeit für eine neue Teilchenbeschleuniger-Anlage diskutieren UNIQA & CERN: Partner seit 1971 Während der FCC Week wird das UNIQA Headquarter optisch zum "Teilchenbeschleuniger". Die LED-Fassade des Towers am Donaukanal zeigt an den Abenden des Events ein Wechselspiel von Teilchenbeschleunigung, Fusion und Explosion. Mehr als 40.000 Pixel und 160.000 einzelne LEDs auf über 7.000 Quadratmetern Fassadenfläche verwandeln die Partnerschaft mit dem Europäischen Forschungszentrum CERN, der größten physikalischen Forschungseinrichtung der Welt, in eindrucksvolle Bilder. CERN bringt Menschen aus aller Welt zusammen, um groß angelegte Wissenschaftsprojekte zu entwickeln und umzusetzen. Es organisiert Konferenzen sowie Veranstaltungen, um die Zusammenarbeit in allen Mitgliedstaaten und Ländern weltweit zu fördern. Verlässliche Partnerschaften wie die mit UNIQA sind für den operativen Betrieb von zentraler Bedeutung. Über ihre Schweizer Tochtergesellschaft UNIQA Global Care sowie über die Genfer Zweigniederlassung bietet UNIQA multinationalen und internationalen Unternehmen und Organisationen eine breite Palette internationaler Krankenversicherungslösungen. UNIQA ist seit 1971 Gesundheitspartnerin von CERN und hat im Lauf der Jahrzehnte einige bahnbrechende Entwicklungen begleitet. René Knapp , Vorstandsmitglied der UNIQA Insurance Group (Asset Management, Personal Lines, People & Brand) und Präsident von UNIQA Global Care, über die Zusammenarbeit: "Seit über fünf Jahrzehnten ist UNIQA eine verlässliche Partnerin des CERN - eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, Innovationsgeist und gemeinsamen Werten beruht. Internationale Spitzenforschung braucht maßgeschneiderte Absicherung: Mit unseren Services gewährleisten wir für mehr als 30.000 CERN- Wissenschafter:innen weltweit optimale Versorgung und Sicherheit." Neben innovativen Versicherungslösungen umfasst die Kooperation zwischen UNIQA und CERN auch die Unterstützung bei Veranstaltungen wie der FCC Week. Olivera Böhm-Rybak , Chief Corporate & Affinity Business Officer bei UNIQA und CEO der UNIQA Tochter " UNIQA Sustainable Business Solutions ", unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft auch im Versicherungsbereich: "Innovative Forschung und globale Kooperation sind für die Versicherungsbranche ein Muss. Der Einsatz moderner Technologien ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anzubieten, die den Bedürfnissen unserer internationalen Geschäftskunden gerecht werden. Weiters beraten wir mit unserer neuen Tochterfirma UNIQA Sustainable Business Solutions Unternehmen international bei Risikobewertung und -management im Zuge des Klimawandels." Science goes public: Teilchenphysik am Riesenrad Neben dem wissenschaftlichen Rahmenprogramm machen öffentlich zugängliche Veranstaltungen Physik für ein breites Publikum greifbar. So kann man am 19. Mai im Prater während einer Fahrt mit dem Riesenrad beim Format "Wheel of Science" mit Teilchenphysiker:innen diskutieren. Von 20. Mai bis 16. Juni macht die Fotoausstellung "The Code of the Universe" am Josefsplatz Lust, mehr über die inneren Mechanismen unseres Universums zu erfahren. Am 20. Mai abends sprechen Fabiola Gianotti (CERN Generaldirektorin) und Ulrike Diebold (Vizepräsidentin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) in der Nationalbibliothek über das "Higgs Boson. Es moderiert "Science Buster" Florian Aigner. Wer gerne Physik und Bier verbindet, kann am 21. 