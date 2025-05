GNW-News: Bitget gewinnt Marktanteile im Monatsbericht für April 2025 - Highlights

^VICTORIA, Seychellen, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), die führende Kryptowährungsbörse und Web3- Unternehmen, hat ihren Transparenzbericht für April 2025 veröffentlicht, in dem ein Monat des Wachstums, regulatorische Meilensteine und eine anhaltende Dynamik trotz allgemeiner Marktunsicherheiten durch konsequente Innovation und starke Umsetzung hervorgehoben werden. In einem Monat, der von Marktkorrekturen und Anlegerzurückhaltung geprägt war, verzeichnete Bitget ein Futures-Handelsvolumen von 757,6 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 17,3 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Das Spot- Handelsvolumen stieg ebenfalls auf 68,6 Milliarden US-Dollar und widersetzte sich damit dem allgemeinen Abschwung der Branche. Diese Gewinne trugen dazu bei, dass Bitget mit einem Marktanteil von 7,2 % zum drittgrößten Krypto-Handelsplatz nach Handelsvolumen aufstieg, was die starke Performance und die anhaltende Dynamik in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld widerspiegelt. Laut Coingecko (https://www.coingecko.com/research/publications/centralized-crypto-exchanges- market-share) und WuBlockchain (https://wublock.substack.com/p/april-cex-data- report-spot-volume) widersetzte sich Bitget dem allgemeinen Trend an den Börsen und gewann Marktanteile, während andere Marktteilnehmer Marktanteile einbüßten. Bitget hat außerdem die Marke von 120 Millionen Nutzern überschritten, was ein Zeichen für die starke Bindung an die Plattform und das Vertrauen in die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens ist. Im April gelang Bitget ein bedeutender regulatorischer Fortschritt, indem das Unternehmen sowohl die DASP- als auch die BSP-Lizenz in El Salvador erhielt. Damit kann Bitget nun unter einem der weltweit fortschrittlichsten Rahmenwerke für digitale Vermögenswerte umfassende Kryptodienstleistungen anbieten, darunter Spot-Handel, Derivate, Staking und Renditeprodukte. In diesem Monat wurde auch Bitget Onchain (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-onchain-launch) eingeführt, eine Funktion, mit der Nutzer On-Chain-Assets direkt über die Bitget-App mit USDT oder USDC traden können. Dies schließt die Lücke zwischen zentralisierter Benutzererfahrung und dezentralisiertem Zugriff und macht Web3 zugänglicher. Um das institutionelle Wachstum zu unterstützen, hat Bitget sein Liquiditätsanreizprogramm (https://www.bitget.fit/support/articles/12560603813134-liquidity-incentive- program-v2) mit besseren Maker-Taker-Raten und einer schnelleren Onboarding- Phase aktualisiert, wodurch die Liquidität auf den Spot- und Derivatemärkten erhöht wurde. Im Bereich Marketing hat sich Bitget mit dem FC Barcelona-Star Raphinha (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-x-raphinha-smart-trading-campaign- 2025) für eine globale Kampagne zusammengetan, in der intelligente Trading-Tools wie Copy Trading, Launchpool und Pre-Market vorgestellt werden. Dies wurde mit der Initiative ?Your Team, Your Skin" in Zusammenarbeit mit LALIGA kombiniert, bei der Nutzer ihre Trading-Oberfläche mit Team-Branding personalisieren können. Der Bitget Research Beschäftigungsbericht (https://www.bitget.com/blog/articles/blockchain-vs-ai-talent-growth-report- 2025) schätzt, dass Blockchain bis 2028 500.000 Arbeitsplätze schaffen könnte, was den Wachstumskurs des KI-Sektors widerspiegelt und den wachsenden Einfluss der Blockchain unterstreicht. Schließlich verstärkte Bitget seine globale Präsenz durch beeindruckende Aktivitäten auf der TOKEN2049 Dubai und der Paris Blockchain Week, darunter Nebenveranstaltungen wie die Cryptoverse Dream Night, und unterstrich damit sein Engagement für die Community und Innovation. Dank regulatorischer Erfolge, raschem Nutzerwachstum und der Fokussierung auf Zugänglichkeit und Sicherheit ist Bitget einer der führenden Akteure in der Entwicklung der Kryptoindustrie. Da sich die Marktstimmung allmählich wandelt, ist Bitget bestens aufgestellt, um die nächste Phase der Krypto-Einführung und WEB3-Integration anzuführen. Den vollständigen Transparenzbericht finden Sie hier (https://www.bitget.com/blog/articles/april-2025-transparency-report-bitget). Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Unternehmen. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen ist die Bitget-Börse bestrebt, Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Trading-Lösungen zu einem intelligenteren Handel zu verhelfen und ihnen gleichzeitig Echtzeit-Zugriff auf den Bitcoin-Kurs (https://www.bitget.com/price/bitcoin), den Ethereum-Kurs (https://www.bitget.com/price/ethereum) und andere Kryptowährungskurse zu bieten. Früher bekannt als BitKeep, ist Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) eine erstklassige Multi-Chain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und Funktionen bietet, darunter Wallet- Funktionalität, Token-Swap, NFT-Marktplatz, DApp-Browser und vieles mehr. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden. Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen.