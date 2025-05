Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Gesundheitspolitik

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Gesundheitspolitik:

"Es bleibt abzuwarten, was die neue Gesundheitsministerin Nina Warken von der CDU in dem heftig umkämpften Feld der Gesundheitspolitik erreichen kann. Sie ist neu auf dem Terrain, was im besten Fall eine Chance ist und im schlechtesten Fall lange Einarbeitungszeit und wenig fundierte Entscheidungen bedeutet. Am Anfang zumindest hat sie den Nerv des GKV-Spitzenverbandes und dessen Vorsitzender Doris Pfeiffer getroffen und mit ihrer Ankündigung eines Sofortprogramms offene Türen eingerannt. Doch nach den medienwirksamen, gut klingenden Sofortmaßnahmen braucht es vor allem langen Atem, um das deutsche Gesundheitswesen wieder moderner und effizienter zu machen."