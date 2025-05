S&P 500® - Kursplus größer 10 % als weiterer Kurstreiber?

Die internationalen Aktienmärkte haben sich seit den zyklischen Tiefs von Anfang April dynamisch erholt. Charttechnisch schlägt sich diese Entwicklung in der Ausprägung diverser „V-Formationen“ nieder. Gleichzeitig lautet ein bekanntes Mantra der Technische Analyse: „Stärke zieht weitere Stärke nach sich“. Um diesen Markenkern jeder Momentumstrategie zu untermauern, haben wir untersucht, wie sich DAX® und S&P 500® nach einem Kursanstieg von größer 10 % binnen vier Wochen in den kommenden 1, 3, 6 und 12 Monaten entwickelten. Die wichtigste Botschaft vorweg: Die jüngste Bilderbuchperformance lässt für die kommenden Monate hoffen. Auf einen zweistelligen Kursanstieg innerhalb von lediglich vier Wochen folgen beim S&P 500® auf Basis der Daten seit 1960 auf 1 Monats- 3-, 6- und 12-Monatssicht Anschlussgewinne in einer Größenordnung von 1,16 %, 4,13 %, 9,62 % sowie 16,17 %. Alle diese Renditekennziffern liegen deutlich über den historischen Vergleichsmaßstäben und auch die Wahrscheinlichkeit für steigende US-Notierungen weiß mit 62 %/76 %/81 %/86 % zu überzeugen. Für den DAX® – hier stehen die Daten seit 1988 zur Verfügung – bestätigt sich das Kursmuster. Mit 4,65 % bzw. 6,62 % fallen die Anschlussgewinne nach drei sowie nach sechs Monaten am höchsten aus.

S&P 500® (Weekly)

Quelle: LSEG, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.