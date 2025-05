DAX® - Test der Ausbruchsmarken?

Zu Wochenbeginn hat der DAX® eine ganz bemerkenswerte Kerze ausgeprägt: Ein höheres Hoch und ein tieferes Tief lässt einen klassischen Außenstab entstehen. Die beschriebene „outside candle“ brachte auch das 24. Allzeithoch (23.912 Punkte) in diesem Jahr. Die folgenden beiden Tageskerzen verblieben dann innerhalb der zu Wochenbeginn gesetzten Leitplanken. Diese besondere Konstellation unterstreicht nochmals die zuletzt diskutierten Schlüsselmarken. Auf der Unterseite gilt es, das Tief des o. g. Außenstabs bei 23.362 Punkten nicht mehr zu verletzten. Schließlich würde eine negative Weichenstellung – gleichbedeutend mit einem Rebreak der alten Ausbruchsmarken und alten Rekordstände bei 23.476 Punkten – das Risiko eines Fehlausbruchs nach Norden spürbar anschwellen lassen. Ohne ein Unterschreiten dieses Schlüssellevels können Anlegerinnen und Anleger weiter auf die kleine und große V-Formation hoffen, die wir in den letzten Tagen immer diskutiert hatten. Während das kleinere Kursmuster ein Kursziel von 26.500 Punkten eröffnet, hält das größere Pendant sogar ein Anschlusspotenzial von rund 5.000 Punkten bereit. Die Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors signalisiert weiterhin einen überdurchschnittlichen Bärenanteil (44,4 %).

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.