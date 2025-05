EQS-News: Per Hlawatschek scheidet aus dem Vorstand der Bitcoin Group SE aus

EQS-News: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Personalie

Per Hlawatschek scheidet aus dem Vorstand der Bitcoin Group SE aus



20.05.2025

Per Hlawatschek scheidet aus dem Vorstand der Bitcoin Group SE aus

Herford, 20.Mai2025 – Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) gibt bekannt, dass Per Hlawatschek den Vorstand des Unternehmens zum 20. Mai 2025 auf eigenen Wunsch verlassen wird. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Hlawatschek für seine langjährige, engagierte und erfolgreiche Tätigkeit als Chief Information Officer (CIO) und Mitglied des Management-Boards.

Per Hlawatschek hat die Entwicklung der Bitcoin Group SE in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt. Er war maßgeblich an der technologischen Ausgestaltung und strategischen Weiterentwicklung des von der futurum bank AG betrieben Kryptowährungshandelsplatzes Bitcoin.de beteiligt. Darüber hinaus verantwortete er die technologische Bewertung potenzieller Beteiligungen und Partnerschaften für die Bitcoin Group SE sowie deren Tochtergesellschaften.

„Per Hlawatschek hat durch seine Innovationskraft und Expertise wesentlich zur erfolgreichen Positionierung der Bitcoin Group SE im Markt für digitale Assets beigetragen“, sagt Alexander Müller, Aufsichtsratsvorsitzender der Bitcoin Group SE. „Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute.“

Die Aufgaben von Herrn Hlawatschek werden durch die bestehenden Mitglieder des Managements übernommen.



Über die Bitcoin Group SE:

Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Dogecoin, Tron, Solana und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister.

Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen und XETRA notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com.



Über Bitcoin.de:

Bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Handelsplatz für Kryptowerte und mit mehr als 1.000.000 registrierten Nutzern zugleich einer von Europas größten Krypto-Marktplätzen. Nach über 10-jährigem Betrieb steht Bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Krypto-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt Bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen (letztjährige Prüfung zum Stichtag 14. Januar 2025; die aktuelle Prüfung ist abgeschlossen und das Prüftestat wird derzeit erstellt). Neben Bitcoin (BTC) können auf Bitcoin.de Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Solana (SOL) und Ripple (XRP) gegen Euro gehandelt werden.



Kontakt:

Bitcoin Group SE

Michael Nowak

Luisenstr. 4

32052 Herford

E-Mail: ir2025@bitcoingroup.com

Telefon: +49.5221.69435.20

Telefax: +49.5221.69435.25

Website: www.bitcoingroup.com



Investor Relations Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49.89.1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: www.crossalliance.de

