Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Grenzkontrollen und Schengen

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Grenzkontrollen und Schengen:

"Um die Reisefreiheit in vollem Umfang anbieten zu können, muss erst das Sicherheitsgefühl innerhalb aller Länder wiederhergestellt sein. Momentan eint die Europäer vor allem Unsicherheit und Überforderung im Umgang mit Migranten. Viele flüchten sich in die Rückbesinnung auf die nationale Identität - keine gute Basis für das Projekt Europa. Grenzkontrollen bringen das Gefühl der Sicherheit zurück und damit mittelfristig auch das Bewusstsein dafür, wie außergewöhnlich die letzten Jahrzehnte waren. Die Offenheit war ein schönes Experiment, vielleicht ist Europa in ein paar Jahren wirklich bereit dafür."/yyzz/DP/he