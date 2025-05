Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ukrainekrieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ukrainekrieg:

"Der diplomatische Prozess, dessen Beginn Trump erzwungen hat, kann zu Putins Bedingungen fortgeführt werden. (.) Kein Wunder, dass man in Kiew und Europa enttäuscht über das Telefonat war. Es zeigt vor allem eines. Der verbesserte Austausch der Europäer mit Trump ändert nichts daran, dass der US-Präsident nicht wirklich investieren will in die Beendigung des Krieges, obwohl er sie ständig fordert (.) Die EU und Großbritannien signalisieren wenigstens, dass sie ein größeres Stehvermögen haben als Trump. Die Wirkung der neuen Sanktionen gegen Russland sollte man nach den Erfahrungen mit den bisherigen Strafmaßnahmen aber nicht überschätzen. Europa steuert auf eine in jeder Hinsicht anspruchsvolle Grundsatzentscheidung zu: Soll es die Ukraine allein stützen, wenn Amerika weiter ausfällt? Kann es das überhaupt?"