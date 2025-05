Vermögensverwalter EFG trotzt Marktturbulenzen und wächst weiter

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Vermögensverwalter EFG International ist zum Jahresauftakt auf seinem Wachstumspfad vorangekommen.

In den ersten vier Monaten sammelte das Institut bei reichen Privatkunden netto drei Milliarden Franken an neuen Geldern ein. Auf das Jahr hochgerechnet entspreche das einer Wachstumsrate von 5,5 Prozent und liege am oberen Ende der jährlich angestrebten vier bis sechs Prozent, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. "In den ersten vier Monaten des Jahres 2025 erzielten wir ein starkes operatives Ergebnis und verzeichneten vor dem Hintergrund erheblicher Marktvolatilität und eines anhaltend komplexen Geschäftsumfelds robuste Nettomittelzuflüsse", erklärte Firmenchef Giorgio Pradelli.

Die verwalteten Vermögen des Instituts sanken per Ende April auf 159,2 Milliarden Franken von 165,5 Milliarden zum Jahresende 2024. EFG machte dafür vor allem die starke Aufwertung des Frankens verantwortlich. Inklusive der im Februar übernommenen Privatbank Cite Gestion beliefen sich die verwalteten Vermögen auf rund 167 Milliarden Franken. EFG fuhr von Januar bis April einen rekordhohen Nettogewinn von rund 130 Millionen Franken ein und die Eigenkapitalrendite erreichte rund 21 Prozent. Die Zielvorgabe lautet auf 15 bis 18 Prozent. Im November will EFG neue Finanzziele veröffentlichen.

